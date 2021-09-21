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Безработный азартный игрок: появились новые детали жизни «итальянского» мужа Азизы

Не уcпела артистка насладиться медовым месяцем с молодым супругом, как одна за другой начали появляться подробности из прошлой жизни избранника. Итальянец Алессандро Лортэ оказался совсем не тем, за кого себя выдавал. Помимо того, что он оказался Александром Соколовым из Липецка, так теперь выяснилось, что он никогда не работал, а все семейные сбережения спускал на азартные игры.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Стали известны новые детали из жизни мужа Азизы

Фото: Личный Instagram @azizamuhamedova

В свежем выпуске программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия-1» близкая приятельница мамы Александра раскрыла интересные подробности: «Своих денег у него нет и не было. Устраивался официантом в сезон, и то его увольняли, такой вот он работник. Еще Саша — игрок, потерял очень много денег. Воровал у мамы золото, сдавал в ломбард. Его мать потом ходила выкупала свои украшения», — сообщила она.

А о том, что Сашина мама была вынуждена взять кредит в банке из-за постоянных проигрышей сына, рассказала другая приятельница Людмила Королева: «Сынок все проигрывал. Один раз даже телевизор унес и сказал, что их ограбили. Потом банк забрал у них квартиру за долги, повесили на Люду сто тысяч евро. Теперь у второго сына, который работает поваром, высчитывают деньги из зарплаты. А мамаша и Саша поэтому и не работают, чтобы долг не отдавать», — дополнила данные она.

Стало известно и то, что от новорожденного Александра его мама отказалась еще в роддоме и мальчик долгое время рос с бабушкой. «Людмила выписалась без ребенка, потому что он родился с шестью пальцами. Не нужен был такой. Опекунство оформила бабушка, которая на год стала матерью», — рассказала еще одна свидетельница семейной драмы «итальянского» мужа Азизы.

Многие советуют разорвать звезде отношения с мошенником и тунеядцем Соколовым, но она всеми силами старается поддерживать мужа и уверяет, что хорошо разбирается в людях.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram