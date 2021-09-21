Безработный азартный игрок: появились новые детали жизни «итальянского» мужа Азизы

А о том, что Сашина мама была вынуждена взять кредит в банке из-за постоянных проигрышей сына, рассказала другая приятельница Людмила Королева: «Сынок все проигрывал. Один раз даже телевизор унес и сказал, что их ограбили. Потом банк забрал у них квартиру за долги, повесили на Люду сто тысяч евро. Теперь у второго сына, который работает поваром, высчитывают деньги из зарплаты. А мамаша и Саша поэтому и не работают, чтобы долг не отдавать», — дополнила данные она.

Стало известно и то, что от новорожденного Александра его мама отказалась еще в роддоме и мальчик долгое время рос с бабушкой. «Людмила выписалась без ребенка, потому что он родился с шестью пальцами. Не нужен был такой. Опекунство оформила бабушка, которая на год стала матерью», — рассказала еще одна свидетельница семейной драмы «итальянского» мужа Азизы.

Многие советуют разорвать звезде отношения с мошенником и тунеядцем Соколовым, но она всеми силами старается поддерживать мужа и уверяет, что хорошо разбирается в людях.