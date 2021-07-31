Джефф Безос лишился статуса богатейшего человека в мире, уступив место владельцу Louis Vuitton
Как сообщает Forbes, первую строчку по праву занял 73-летний Бернар Арно — владелец LVMH и самый богатый человек в Европе. Бизнесмен является основным владельцем таких люксовых брендов, как Louis Vuitton и Dior.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Picture-alliance
А также приходится зятем российской супермодели Натальи Водяновой.
Состояние оставившего первое место Безоса сократилось из-за обвала акций Amazon за один день сразу на 7,56%. Причем компания существенно теряет в стоимости уже неделю. В прошлую пятницу, для сравнения, ее цена снизилась еще на 9%. В общей сложности за неделю бизнесмен потерял 16,8 млрд — рекордное падение за 7 дней, по данным американского Forbes.
Тогда как акции LVMH потеряли всего 1,4%. Бернар Арно снова забрал статус богатейшего человека, который также уступил Безусу в мае этого года. Тогда он был впереди Джеффа почти на 1 млрд долларов.
Фото и видео: Picture-alliance
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