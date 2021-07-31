Джефф Безос лишился статуса богатейшего человека в мире, уступив место владельцу Louis Vuitton

Состояние оставившего первое место Безоса сократилось из-за обвала акций Amazon за один день сразу на 7,56%. Причем компания существенно теряет в стоимости уже неделю. В прошлую пятницу, для сравнения, ее цена снизилась еще на 9%. В общей сложности за неделю бизнесмен потерял 16,8 млрд — рекордное падение за 7 дней, по данным американского Forbes.

Тогда как акции LVMH потеряли всего 1,4%. Бернар Арно снова забрал статус богатейшего человека, который также уступил Безусу в мае этого года. Тогда он был впереди Джеффа почти на 1 млрд долларов.