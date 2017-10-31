Модель дала откровенное интервью журналу «Дом-2».

В конце января стало известно, что телеведущая и модель Виктория Боня рассталась с миллионером Алексом Смерфитом. Спустя полгода после разрыва с отцом своей дочери знаменитость заинтриговала своих подписчиков рассказом о новом возлюбленном. В одном из прямых эфиров, который устроила Виктория в Instagram, она рассказала, что ее сердце принадлежит итальянцу по имени Фредерико, хотя спустя некоторое время телеведущая опровергла собственные слова.

В недавнем интервью журналу «Дом-2» экс-участница телестройки рассказала, о какой любви мечтала в юности: «Еще в юности мне хотелось такой безбашенной любви, без которой ты дышать не можешь, но у меня такого не было. Раньше в основе было уважение, возможность учиться у партнера». Именно такие эмоции Виктория испытывает рядом с новым возлюбленным.