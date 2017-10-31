«Безбашенная любовь»: Виктория Боня счастлива в новых отношениях
В конце января стало известно, что телеведущая и модель Виктория Боня рассталась с миллионером Алексом Смерфитом. Спустя полгода после разрыва с отцом своей дочери знаменитость заинтриговала своих подписчиков рассказом о новом возлюбленном. В одном из прямых эфиров, который устроила Виктория в Instagram, она рассказала, что ее сердце принадлежит итальянцу по имени Фредерико, хотя спустя некоторое время телеведущая опровергла собственные слова.
В недавнем интервью журналу «Дом-2» экс-участница телестройки рассказала, о какой любви мечтала в юности: «Еще в юности мне хотелось такой безбашенной любви, без которой ты дышать не можешь, но у меня такого не было. Раньше в основе было уважение, возможность учиться у партнера». Именно такие эмоции Виктория испытывает рядом с новым возлюбленным.
По признанию модели, расстояние — не помеха ее новым отношениям. «Он каждую минуту присылает мне фото, видео, мы постоянно на связи», — цитирует Викторию журнал.
Виктория Боня не хочет открыто называть имя своего избранника, подчеркивает лишь, что он тоже известен: «И у него, и у меня очень активная жизнь, он тоже известный человек. Поэтому если свободное время есть, то мы можем просто поспать днем вместе. Конечно, ходим в рестораны, гуляем по парку, держась за руки».
Не так давно подписчики Бони провели собственное расследование и предположили, что таинственный возлюбленный Виктории — игрок футбольной команды «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни. По мнению фолловеров, именно к нему телеведущая летала на один день в Бельгию. Сама Виктория никак не комментирует домыслы фанатов, однако косвенно подтвердила слухи, надев на Хеллоуин форму игрока «Манчестер Юнайтед».
Фото: instagram