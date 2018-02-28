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«Без Rolex и золотой цепи»: фолловеры в восторге от Шнурова в образе тракториста

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Фото из Instagram Сергея Шнурова
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44-летний Сергей Шнуров умеет удивлять поклонников. Рок-музыкант решил сфотографироваться в простых «трениках» и спортивной куртке на фоне трактора.

На днях Сергей Шнуров побывал в Беларуси, где, по слухам, снимал новый клип группы «Ленинград». Музыкант опубликовал в своем микроблоге любопытное фото в образе простого тракториста рядом со своей машиной: Сергей предстал в простых спортивных штанах, куртке и шапке.

«Правильно, Серега, ближе к народу», «И никакого "Ролекса" и золотой цепи!», «Шнур — тракторист, вау», — похвалили Шнурова фолловеры.

Сам рокер предпочел никак не комментировать этот снимок, но следующее фото — коллаж из кадра с трактором и кадра с концерта — он подписал так: «Вчера играл концерт в Сочи. С утра выпивал с Башметом. К обеду был уже в Минске. Ночью буду в Питере. Может жизнь моя протекает как-то х**** и неправильно, но очень интересно» (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

Фото: Instagram

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