«Без Rolex и золотой цепи»: фолловеры в восторге от Шнурова в образе тракториста

Сам рокер предпочел никак не комментировать этот снимок, но следующее фото — коллаж из кадра с трактором и кадра с концерта — он подписал так: «Вчера играл концерт в Сочи. С утра выпивал с Башметом. К обеду был уже в Минске. Ночью буду в Питере. Может жизнь моя протекает как-то х**** и неправильно, но очень интересно» (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

Фото: Instagram