«Без прикрас и грации»: Глафира Тарханова экстремально проводит время с детьми в пустыне

«❤Я влюбилась в пустыню...❤ Гармония...оттенки, полутона, полутени, движение... и в то же время бесконечный покой… Главное быть там: на машине, с запасом воды, ну, и в хорошей компании. Для тех, кто не верит, что у меня сыновья😂😂😂 голос одного за кадром, два в кадре (мои сыновья не в чалме😜).

Все кочку объезжали, а я попала на трамплин😂😂😂 Глафира без прикрас и грации!!! Но в счастье!!!😁😁😁Неваляха угловатая на выезде😜 руки-ноги целы😁😁😁», — подытожила актриса.

«Какое мастерство! Попасть в две маленькие кочки!!», «Тарханова летит с бархана…», «Осторожно, пожалуйста. Вы нам нужны», «Глафира, как вы здорово отдыхаете... Супер... Ну вы прямо экстремал…», «Обалдеть, надо же, так придумать! Только русские так могут сделать, браво!!!» — пишут фолловеры.

А вы бы так прокатились?