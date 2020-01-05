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«Без прикрас и грации»: Глафира Тарханова экстремально проводит время с детьми в пустыне

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Глафира Тарханова

Фото: Instagram Глафиры Тархановой

Актриса поделилась видео экзотического времяпрепровождения.

Многие знаменитости проводят зимние каникулы в жарких странах. Актриса Глафира Тарханова не стала исключением и отправилась с семьей в ОАЭ. В блоге звезды появилось необычное видео, снятое в пустыне, — Глафира решилась на спуск с песчаного бархана на доске. «Когда на родине снега нетути, берем сноуборд и в пустыню, приходится как-то выходить из положения😂 Оператор — мой 2-й сын, Ермолай, респект👍, подъем обратно в позе пропалывающего картошку😉вспомним лето-огород😁 - это волшебный фитнес😂».

«❤Я влюбилась в пустыню...❤ Гармония...оттенки, полутона, полутени, движение... и в то же время бесконечный покой… Главное быть там: на машине, с запасом воды, ну, и в хорошей компании. Для тех, кто не верит, что у меня сыновья😂😂😂 голос одного за кадром, два в кадре (мои сыновья не в чалме😜).

Все кочку объезжали, а я попала на трамплин😂😂😂 Глафира без прикрас и грации!!! Но в счастье!!!😁😁😁Неваляха угловатая на выезде😜 руки-ноги целы😁😁😁», — подытожила актриса.

«Какое мастерство! Попасть в две маленькие кочки!!», «Тарханова летит с бархана…», «Осторожно, пожалуйста. Вы нам нужны», «Глафира, как вы здорово отдыхаете... Супер... Ну вы прямо экстремал…», «Обалдеть, надо же, так придумать! Только русские так могут сделать, браво!!!» — пишут фолловеры.

А вы бы так прокатились?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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