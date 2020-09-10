«Без мужика помолодела на 10 лет»: Лолита Милявская показала забавное видео и собрала комплименты

«Питер — любовь моя. Это был один из прекраснейших дней! В 10.30 утра, после освоения гостиничного номера, мы были в числе 20 стоявших в кассу на Набережной Мойки, 12.⁣⁣ Это незабываемое ощущение от соприкосновения с последними днями великого поэта. <...>.

Потом был Эрмитаж! Не была там со школы! Еще раз повторила себе, что все эмоции и вдохновение, нужно брать из музеев! Вот он позитив! Из-за карантинных мер нет очередей и билеты 500 рублей! (про социальную карту не написано).⁣⁣⠀

Снимала мало! Честно, забыла про телефон! Затем концерт и обратно домой!», — дополнила рассказ Лолита. ⠀ Поклонники певицы обратили внимание, что выглядит она прекрасно, и не поскупились на комплименты. «Какой раз уже замечаю, что бабы без мужика хорошеют», «Тоже хочу выглядеть, как вы. С мужем развестись, что ли?», «Помолодела лет на 10!», «Какая красивая пенсионерочка», «Вы чудесны», «Удивительная», — посыпались комментарии.

Лолита давно просила подписчиков не напоминать ей про развод с пятым мужем Дмитрием Ивановым, но поклонники до сих пор не могут забыть эту историю, отмечая, что она пошла артистке на пользу.