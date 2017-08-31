Глафира Тарханова не только популярная актриса, но и счастливая мама троих детей, готовящаяся к появлению на свет четвертого ребенка.

В силу своей профессии звезда просто обязана всегда выглядеть безупречно, прибегая к помощи стилистов и визажистов. Однако, несмотря на это, актриса не стесняется появляться на публике совершенно без косметики. Это она в очередной раз доказала, опубликовав фото, на котором похвасталась своей натуральной красотой.

«Без мэйка и гламура, на солнышке в цветах! У меня сегодня дел невпроворот, если у вас так же, все равно прогуляйтесь, на улице прекрасная погода!!! Или так не везде?», — подписала снимок она.