Без макияжа и в рваных штанах: Алсу вместе с дочерью зажгла под хит Баскова
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
«Заряжаем вас хорошим настроением перед наступлением 2022! Ибо как встретишь, так и проведешь», — подписала видео звезда.
Без макияжа и в домашней одежде, а Алсу не стала наряжаться для видео и надела рваные штаны, поклонники даже не сразу узнали певицу, приняв ее за старшую сестру или подругу Микеллы.
«Хороши, особенно младшенькая!», «Это когда тот возраст, когда дети выросли, а мама нет еще», «Классные девчонки», «Мама зажигает», — поддержали настроение Алсу ее фолловеры.
Напомним, у Алсу и ее мужа Яна Абрамова трое детей — 15-летняя Сафина, 13-летняя Микелла и 5-летний Рафаэль. Средняя дочь собирается связать свою жизнь с музыкой, она становилась участницей проекта «Голос. Дети» и некоторых других. Звездная мама поддерживает начинания чада. Алсу сама стала популярной в достаточно раннем возрасте, поэтому она всячески помогает Микелле. Певица признавалась, что дочка много занимается музыкой, исполняет песни в разных жанрах, по словам артистки, так ее дочь сможет точнее понять, какой именно ей ближе.
Фото: GlobalLookPress, Instagram