Без макияжа и в рваных штанах: Алсу вместе с дочерью зажгла под хит Баскова

Без макияжа и в домашней одежде, а Алсу не стала наряжаться для видео и надела рваные штаны, поклонники даже не сразу узнали певицу, приняв ее за старшую сестру или подругу Микеллы.

«Хороши, особенно младшенькая!», «Это когда тот возраст, когда дети выросли, а мама нет еще», «Классные девчонки», «Мама зажигает», — поддержали настроение Алсу ее фолловеры.