50-летняя Рената Литвинова поделилась с подписчиками новым фото

Рената Литвинова не только востребованная актриса, но и талантливый режиссер, сценарист, чей график расписан по минутам. Чтобы выдержать такую нагрузку артистке необходимо отдыхать, что она и сделала, проведя полтора дня в центре здоровья. Об этом Рената сообщила в своем блоге, опубликовав снимок из бассейна, на котором предстала совершенно без макияжа и изящной укладки.