Без макияжа и с мокрыми волосами: поклонники Ренаты Литвиновой в восторге от ее натуральной красоты
50-летняя Рената Литвинова поделилась с подписчиками новым фото
Рената Литвинова не только востребованная актриса, но и талантливый режиссер, сценарист, чей график расписан по минутам. Чтобы выдержать такую нагрузку артистке необходимо отдыхать, что она и сделала, проведя полтора дня в центре здоровья. Об этом Рената сообщила в своем блоге, опубликовав снимок из бассейна, на котором предстала совершенно без макияжа и изящной укладки.
«За полтора дня я снова «воскрылилась» для новых прорывов», - написала она.
Даже несмотря на отсутствие идеального мэйкапа и прически, поклонники осыпали звезду комплиментами, сравнив ее с бриллиантом и каплей утренней росы: «Божественная», «Самая красивая», «Рената, Вы-Бриллиант..Капля утренней росы…», «Прекрасная Рената», «Ренаточка!!!!! Солнышко наше любимое!!!!! Отдыхай побольше!!».
Фото: instagram.com, globallookpress.com