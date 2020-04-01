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Без макияжа и фонограммы: Брежнева и Меладзе записали домашнее музыкальное видео

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Вера Брежнева

Фото: Instagram Веры Брежневой

Вера Брежнева и Константин Меладзе поздравили Дмитрия Монатика с днем рождения.

«С Днем Рождения @monatik_official! Уважаем, обожаем, любим!!!», — обратились они.

«Обалденно! Какой у Вас все таки шикарный творческий тандем», «Какая Вы нежная и милая без макияжа», «Омг!!! Это идеально», «Идеальное поздравление», «До мурашек..... спасибо Вам за этот свет», «Вот таких бы видео побольше, где вы вдвоем — творите», «Прекрасно выглядите вместе», «Ну как можно быть такими милыми», «Идеальная пара!!! Дай Бог Верочка Вам с Константином всего самого наилучшего и всей Вашей семье», «Как же Константин кайфует от того чем занимается, и кто с ним рядом, прям видно лицо счастливого человека», «Ничего не украшает женщину больше, чем мужчина , который любит рядом», — обсуждают в комментариях.

Фото и видео: Instagram

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