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Без косметики и в домашнем белье: сонная Хайди Клум позировала молодому мужу

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хайди с мужем и его близнецом Биллом

Фото: Getty Images
Том Каулитц часто фотографирует жену в неформальной обстановке.

Хайди Клум тайно вышла замуж за гитариста группы группы Tokio Hotel несколько месяцев назад. До брака их отношения длились больше года. Хайди выкладывает множество фотографий с любимым мужчиной, который моложе нее на 16 лет. Супермодель также часто позирует супругу, причем она не боится предстать перед подписчиками, как говорится, не при параде.

В очередной раз 46-летняя Хайди показала фанатам, как выглядит дома – без косметики, растрепанная и в домашней одежде. Фотографии делал Том Каулитц.

Подписчики отметили, что они любят Хайди в любом виде – ее волосы, улыбку, кожу. «Ты идеальна», «Ты такая классная», «Какая улыбка!», - похвалили поклонники.

Хайди Клум в объятиях молодого мужа

Кстати, многие фанаты модели не раз отмечали, что после начала романа с молодым рокером Клум заметно похорошела и пребывает всегда в отличном настроении.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, Getty Images

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