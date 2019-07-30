Без косметики и в домашнем белье: сонная Хайди Клум позировала молодому мужу

Хайди Клум тайно вышла замуж за гитариста группы группы Tokio Hotel несколько месяцев назад. До брака их отношения длились больше года. Хайди выкладывает множество фотографий с любимым мужчиной, который моложе нее на 16 лет. Супермодель также часто позирует супругу, причем она не боится предстать перед подписчиками, как говорится, не при параде.

В очередной раз 46-летняя Хайди показала фанатам, как выглядит дома – без косметики, растрепанная и в домашней одежде. Фотографии делал Том Каулитц.