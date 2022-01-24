Без Харатьяна и Мироновой, но с ярким выступлением Зудиной: как прошел второй выпуск шоу «Танцы со звездами»

Открыли второй соревновательный день Александра Ребенок и Михаил Щепкин. Пара исполнила зажигательную самбу. Выступление очень понравилось судьям. «Джинна не выпускали, и вот он вырвался. Я хочу увидеть вас в финале!» — прокомментировал работу Александры и Михаила Николай Цискаридзе.

Актриса рассказала, что репетирует очень усиленно, чтобы показывать отличный результат на паркете. «Они надо мной издеваются — и тренер, и Миша. Сказали: «Вот ты пройдешь 10 тысяч шагов квик-квик-слоу, может быть, тогда и запомнишь их». И вот перед вторым выступлением я ходила так по Москве!» — призналась Александра Ребенок.