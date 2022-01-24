Без Харатьяна и Мироновой, но с ярким выступлением Зудиной: как прошел второй выпуск шоу «Танцы со звездами»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: пресс-служба
После первого эфира турнирную таблицу возглавили три пары — Анатолий Белый и Инна Свечникова, Александра Ребенок и Михаил Щепкин, а также Дмитрий Харатьян и Ульяна Максимкина, победившие в зрительском голосовании. А в зоне вылета оказались Марина Зудина и Максим Петров, Александра Ревенко и Денис Тагинцев. Однако судьи приняли решение не выгонять никого.
Открыли второй соревновательный день Александра Ребенок и Михаил Щепкин. Пара исполнила зажигательную самбу. Выступление очень понравилось судьям. «Джинна не выпускали, и вот он вырвался. Я хочу увидеть вас в финале!» — прокомментировал работу Александры и Михаила Николай Цискаридзе.
Актриса рассказала, что репетирует очень усиленно, чтобы показывать отличный результат на паркете. «Они надо мной издеваются — и тренер, и Миша. Сказали: «Вот ты пройдешь 10 тысяч шагов квик-квик-слоу, может быть, тогда и запомнишь их». И вот перед вторым выступлением я ходила так по Москве!» — призналась Александра Ребенок.
Фото: пресс-служба
У актрисы Марины Зудиной и ее партнера по танцполу Максима Петрова наблюдаются разногласия, однако это не помешало им отлично исполнить танец ча-ча-ча. Судьи отметили этот номер как впечатляющий. Разлад члены жюри отметили и в паре Ольги Медынич и Руслана Хисамутдинова, которые танцевали джаз. Некоторым членам жюри это выступление слаженным не показалось.
Фото: пресс-служба
На паркет в этот раз смогли выйти не все. Три пары участников на этой неделе превратились в телезрителей. Дмитрий Харатьян и Ульяна Максимкина подхватили коронавирус и были вынуждены временно отойти от соревнований. Мария Миронова и Евгений Папунаишвили также не смогли выступить из-за болезни актрисы. А Анатолий Белый не смог вылететь из Анапы в Москву из-за плохих метеоусловий. Артисты вышли на видеосвязь со студией и обещали показать свои номера уже в следующем выпуске. А Мария Миронова призналась, что в первом туре выступала с трещиной в ребре, так что отступать не намерена.
Фото: пресс-служба