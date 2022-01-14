«Без фильтров. Все как есть!» Располневшая Семенович предстала без макияжа
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @ann_semenovich
Семенович с удовольствием делится натуральными видео в сториз и в ленте инстаграм. «Никакой укладки и косметики! Это рай!» — радуется звезда. Анна пишет: «Когда все сложилось так, как мечтала, хочется петь».
Во время отдыха артистка наслаждается не только морем и пляжем, но и различными спа- и косметологическими процедурами. Все подробности отдыха она показывает в сториз. Отдыхает Анна, конечно же, в люксовом отеле.
Семенович поделилась с подписчиками забавным видео, где она в красном свободном платье качается, стоя на качелях. Не все поклонники звезды оценили, как выглядит Анна. Многие упомянули, что звезда явно набрала вес. «Выходите замуж и успокойтесь!», «Корова на качельках», «Мешок надела», «Качели не сломайте», «Кого-то разнесло», «Жаль, что фотошоп на видео не работает. Да, Анна?» — поражаются фолловеры.
Хотя, конечно же, нашлись и те, кто поддержал любимую певицу. «Обворожительная и милая», «Всегда позитивная», «Как всегда, красотка», «Какая классная, видео поднимает настроение! Красивая, позитивная, настоящая», — пишут в комментариях поклонники.
Фото: Instagram