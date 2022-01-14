«Без фильтров. Все как есть!» Располневшая Семенович предстала без макияжа

Семенович поделилась с подписчиками забавным видео, где она в красном свободном платье качается, стоя на качелях. Не все поклонники звезды оценили, как выглядит Анна. Многие упомянули, что звезда явно набрала вес. «Выходите замуж и успокойтесь!», «Корова на качельках», «Мешок надела», «Качели не сломайте», «Кого-то разнесло», «Жаль, что фотошоп на видео не работает. Да, Анна?» — поражаются фолловеры.

Хотя, конечно же, нашлись и те, кто поддержал любимую певицу. «Обворожительная и милая», «Всегда позитивная», «Как всегда, красотка», «Какая классная, видео поднимает настроение! Красивая, позитивная, настоящая», — пишут в комментариях поклонники.