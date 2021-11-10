Бессменный номер 1: Алла Пугачева вновь признана самым влиятельным музыкантом России

Ранее Примадонна уже несколько раз занимала первую строчку в рейтинге самых влиятельных инфлюенсеров среди музыкальных исполнителей и не планирует сбавлять свои позиции в ближайшее время.

Следом за возглавляющей рейтинг Пугачевой на строчку ниже располагается исполнительница хита «Мало половин» — Ольга Бузова, а через одного Аллу Борисовну спешит догнать ее бывший муж Филлипп Киркоров.

Остальными «соседями» Аллы Пугачевой по рейтингу «Топ-10 в категории музыка» в соответствии с очередностью являются такие звезды шоу бизнеса, как: Моргенштерн, Сергей Шнуров, Баста, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Леонид Агутин, которому впервые удалось попасть в список, и последнее место занял Олег Газманов.

Рейтинг инфлюенсеров на портале Romir начали составлять с 2019 года. Статистические данные позволяют определить, кто из ныне популярных медиа персон пользуется наибольшем уровнем доверия среди граждан, потребителей, пользователей и покупателей.

«В данном опросе приняли участие 2400 идентифицированных жителей городов с населением более 10 тысяч человек и в возрасте старше 14 лет», — сообщает портал.