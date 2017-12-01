Backstage-снимок появился в Instagram популярной актрисы.

34-летняя актриса Юлию Снигирь всегда обладала женственной фигурой, однако, рождение малыша не могло не отразиться на формах знаменитости. Многие поклонники обратили внимание на то, что актриса очень сильно похудела. В многочисленных интервью Юлия подчеркивала, что ничего специально не делала, чтобы сбросить вес, тело само хотело таких изменений.

Публикация от Yulia Snigir (@yuliasnigir) Дек 1 2017 в 2:24 PST

Однако, теперь в Instagram актрисы все чаще стали появляться кадры из модных фотосессий, на которых она демонстрирует практически аристократическую худобу. Так, на новом снимке — backstage со съемок для известного обувного бренда — Юлия во всей красе демонстрирует длинные ноги и хрупкие плечи.