Бесконечные ноги и хрупкие плечи: Юлия Снигирь приняла участие в модной фотосъемке
1/11
Backstage-снимок появился в Instagram популярной актрисы.
34-летняя актриса Юлию Снигирь всегда обладала женственной фигурой, однако, рождение малыша не могло не отразиться на формах знаменитости. Многие поклонники обратили внимание на то, что актриса очень сильно похудела. В многочисленных интервью Юлия подчеркивала, что ничего специально не делала, чтобы сбросить вес, тело само хотело таких изменений.
Однако, теперь в Instagram актрисы все чаще стали появляться кадры из модных фотосессий, на которых она демонстрирует практически аристократическую худобу. Так, на новом снимке — backstage со съемок для известного обувного бренда — Юлия во всей красе демонстрирует длинные ноги и хрупкие плечи.
«Тростиночка😊», «Очень эстетично!!», «Юля,ну нельзя быть такой прекрасной😻», «Какая Вы красивая! Очень!)» — восхитились подписчики.
А вам нравится фигура Юлии Снигирь?
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram