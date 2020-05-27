Бесконечные ноги и дерзкие мини-шорты: многодетная мама Виктория Бекхэм похвасталась стройной фигурой
Фото: Instagram
Супруга Дэвида Бекхэма опубликовала фото, на котором работает дома, сидя в кухне. «Мой домашний наряд для работы в теплое время года. Шорты и тапочки. Просто мечта», — написала Виктория.
Фото: Instagram
Поклонники оценили стройную фигуру дизайнера и то, как она эффектно выглядит в дерзких мини-шортах. «Роскошная леди», «И это мама четверых детей... Вау! Пример для всех нас», «Вот это ноооооги», «Шикарные ноги!», «Виктория, вам надо на подиум», «Горячая штучка», «Ого, какие короткие шорты. Но с такими ногами можно», «Такие ноги грех скрывать», «Виктория, носите мини почаще!!», «Зачем вы прячете от нас такую красоту?!!», «Секси», «Горячая мамочка», «Стройняшка», «Фигура девичья», «Я говорю этим ногам безоговорочное ДА», «Ноги - шик», «Сексуальна даже в домашних тапках», «С такими ногами можно носить все, что душе угодно», — пишут они в комментариях.
Фото: Instagram
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