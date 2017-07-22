Актриса поделилась снимком, сделанным на отдыхе в Греции

34-летняя актриса Светлана Ходченкова улетела отдыхать в Грецию, о чем сообщила подписчикам своего Instagram. Актриса не упустила возможности вновь продемонстрировать стройную фигуру, поэтому в блоге появилось фото Светланы в купальнике на популярном аксессуаре для плавания — огромном надувном лебеде.

#finalyhere 💙

Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

Подписчики Светланы осыпали ее комплиментами и пожелали приятного отдыха: «Побольше отдыха и позитива!!!», «Прекрасного отдыха!😙 Берегите себя!», «Хорошего отдыха», «Невероятной красоты девушка 😻», «невероятная 🤤😻», «Два лебедя!», «Прелестно! 👍🔥👌».

Напомним, некоторое время назад Светлана Ходченкова снялась обнаженной в провокационном клипе группы «Ленинград» на песню «Экстаз».

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram.com