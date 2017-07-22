Бесконечно длинные ноги и стальной пресс: Светлана Ходченкова поделилась фото в купальнике
34-летняя актриса Светлана Ходченкова улетела отдыхать в Грецию, о чем сообщила подписчикам своего Instagram. Актриса не упустила возможности вновь продемонстрировать стройную фигуру, поэтому в блоге появилось фото Светланы в купальнике на популярном аксессуаре для плавания — огромном надувном лебеде.
Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)
Подписчики Светланы осыпали ее комплиментами и пожелали приятного отдыха: «Побольше отдыха и позитива!!!», «Прекрасного отдыха!😙 Берегите себя!», «Хорошего отдыха», «Невероятной красоты девушка 😻», «невероятная 🤤😻», «Два лебедя!», «Прелестно! 👍🔥👌».
Напомним, некоторое время назад Светлана Ходченкова снялась обнаженной в провокационном клипе группы «Ленинград» на песню «Экстаз».
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram.com