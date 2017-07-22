Актриса поделилась снимком, сделанным на отдыхе в Греции

34-летняя актриса Светлана Ходченкова улетела отдыхать в Грецию, о чем сообщила подписчикам своего Instagram. Актриса не упустила возможности вновь продемонстрировать стройную фигуру, поэтому в блоге появилось фото Светланы в купальнике на популярном аксессуаре для плавания — огромном надувном лебеде.