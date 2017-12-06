Певица посвятила супругу очень трогательную песню, которая, конечно, не оставила его равнодушным.

Подписчиков артиста песня Юли растрогала не меньше, чем его самого. «Красавица и умница ваша жена!», «Обожаю эту пару», «Вам повезло с супругой! Очень за вас рада!:)», «Вы очень красивая, гармоничная пара, и у вас великолепная доченька, берегите, любите, цените. Юлечка, очень трогательно, любящему мужчине это вдвойне приятно, вы очень талантливая, красивая, мудрая, настоящая», «Вам очень повезло с женой! Она прям Ваша-Ваша! Счастья вам, любви, мира и добра!», «У Юли такой голос красивый: серебристый и нежный! У вас очень талантливая семья!!», «Ваша Юля - это вам подарок свыше, правда! На нее смотришь и не остается никаких сомнений в ее искренности, а это счастье! Берегите ваши отношения!» — пишут они в комментариях.

Фото: instagram, starface