Берри в сверкающей «чешуе», Кардашьян в total black и другие звезды на People's Choice Awards
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
На красной дорожке церемонии позировали Дуэйн Джонсон, Холли Берри, семейство Кардашьян, Кристина Агилера и десятки других знаменитостей.
Холли Берри не упустила случая в очередной раз подчеркнуть идеальную фигуру, которую она сохраняет с помощью регулярных и изнурительных тренировок. Перед фанатами и фотографами актриса появилась в сверкающем обтягивающем комбинезоне, сшитом будто из чешуи. Холли стала лучшей в номинации «Икона года».
Ким Кардашьян проигнорировала красную дорожку, а вышла лишь на сцену, чтобы забрать награду победительницы в номинации «Фешен-икона стиля», а также поблагодарить за награду в номинации «Лучшее реалити», где победило шоу о жизни семьи Кардашьян-Дженнер.
Для церемонии Ким выбрала total black образ — обтягивающий наряд Balenciaga.
Фото: Кадр шоу
23-летняя дочь Майкла Джексона Пэрис для выхода в свет выбрала платье со шлейфом, смелым декольте и разрезом до бедра. Дерзкий образ девушка подчеркнула колготками-сеткой и туфлями на высокой платформе.
Фото: Getty Images
Скарлетт Йоханссон, победившая в номинации «Лучшая актриса», поблагодарила фанатов за доверие. «Этот приз особенно ценный для меня, потому что люди голосуют. 10 лет назад, когда я только отправлялась в мое путешествие с Marvel, я и подумать не могла, что заслужу такую награду», — сказала исполнительница роли Черной Вдовы.
На сцене актриса блистала в элегантном комбинезоне с открытым верхом. Наряд подчеркнул идеальные формы Скарлетт, недавно родившей второго ребенка.
Фото: Кадр программы
Победителями People's Choice Awards 2021 года стали:
- Дуэйн Джонсон, народный герой года и актер года («Круиз по джунглям»)
- Ким Кардашьян, фешен-икона года
- Холли Берри, икона года
- Кристина Агилера, икона в музыке
- «Черная вдова», фильм года
- Скарлетт Йоханссон, актриса года («Черная вдова»)
- «Главный герой», комедия года
- «Шан-Чи и легенда десяти колец», боевик года
- «Круэлла», драма года
- «Лука», семейный фильм года
- «Локи», сериал года
- Том Хиддлстон, лучший сериальный актер («Локи»)
- «Игра в кальмара», самый качественный сериал года
- «Семейство Кардашьян», реалити-шоу года
- Эллен Помпео, лучшая сериальная актриса («Анатомия страсти»)
- Кэтрин Хан, лучшая сериальная актриса («Ванда/Вижн»)
- Lil Nas X, певец года
- Адель, певица года
- BTS, группа года
- Блейк Шелтон, кантри-певец года
- Бритни Спирс, звезда соцсетей
Фото: Getty Images, E! Red Carpet & Award Shows