Берри в сверкающей «чешуе», Кардашьян в total black и другие звезды на People's Choice Awards

На красной дорожке церемонии позировали Дуэйн Джонсон, Холли Берри, семейство Кардашьян, Кристина Агилера и десятки других знаменитостей.

Холли Берри не упустила случая в очередной раз подчеркнуть идеальную фигуру, которую она сохраняет с помощью регулярных и изнурительных тренировок. Перед фанатами и фотографами актриса появилась в сверкающем обтягивающем комбинезоне, сшитом будто из чешуи. Холли стала лучшей в номинации «Икона года».

Ким Кардашьян проигнорировала красную дорожку, а вышла лишь на сцену, чтобы забрать награду победительницы в номинации «Фешен-икона стиля», а также поблагодарить за награду в номинации «Лучшее реалити», где победило шоу о жизни семьи Кардашьян-Дженнер.

Для церемонии Ким выбрала total black образ — обтягивающий наряд Balenciaga.