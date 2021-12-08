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Берри в сверкающей «чешуе», Кардашьян в total black и другие звезды на People's Choice Awards

7 декабря 2021 года в Санта-Монике прошла церемония вручения премии People's Choice Awards. Ежегодно награду получают звезды кино, моды, телевидения, музыки. Победителей выбирают путем интернет-голосования.
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Слайд, который
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Холли Берри

Фото: Getty Images

На красной дорожке церемонии позировали Дуэйн Джонсон, Холли Берри, семейство Кардашьян, Кристина Агилера и десятки других знаменитостей.

Холли Берри не упустила случая в очередной раз подчеркнуть идеальную фигуру, которую она сохраняет с помощью регулярных и изнурительных тренировок. Перед фанатами и фотографами актриса появилась в сверкающем обтягивающем комбинезоне, сшитом будто из чешуи. Холли стала лучшей в номинации «Икона года».

Ким Кардашьян проигнорировала красную дорожку, а вышла лишь на сцену, чтобы забрать награду победительницы в номинации «Фешен-икона стиля», а также поблагодарить за награду в номинации «Лучшее реалити», где победило шоу о жизни семьи Кардашьян-Дженнер.

Для церемонии Ким выбрала total black образ — обтягивающий наряд Balenciaga.

Берри в сверкающей «чешуе», Кардашьян в total black и другие звезды на People's Choice Awards

Фото: Кадр шоу

23-летняя дочь Майкла Джексона Пэрис для выхода в свет выбрала платье со шлейфом, смелым декольте и разрезом до бедра. Дерзкий образ девушка подчеркнула колготками-сеткой и туфлями на высокой платформе.

Пэрис Джексон

Пэрис Джексон

Фото: Getty Images

Скарлетт Йоханссон, победившая в номинации «Лучшая актриса», поблагодарила фанатов за доверие. «Этот приз особенно ценный для меня, потому что люди голосуют. 10 лет назад, когда я только отправлялась в мое путешествие с Marvel, я и подумать не могла, что заслужу такую награду», — сказала исполнительница роли Черной Вдовы.

На сцене актриса блистала в элегантном комбинезоне с открытым верхом. Наряд подчеркнул идеальные формы Скарлетт, недавно родившей второго ребенка.

Берри в сверкающей «чешуе», Кардашьян в total black и другие звезды на People's Choice Awards

Фото: Кадр программы

Победителями People's Choice Awards 2021 года стали:

  • Дуэйн Джонсон, народный герой года и актер года («Круиз по джунглям»)
  • Ким Кардашьян, фешен-икона года
  • Холли Берри, икона года
  • Кристина Агилера, икона в музыке
  • «Черная вдова», фильм года
  • Скарлетт Йоханссон, актриса года («Черная вдова»)
  • «Главный герой», комедия года
  • «Шан-Чи и легенда десяти колец», боевик года
  • «Круэлла», драма года
  • «Лука», семейный фильм года
  • «Локи», сериал года
  • Том Хиддлстон, лучший сериальный актер («Локи»)
  • «Игра в кальмара», самый качественный сериал года
  • «Семейство Кардашьян», реалити-шоу года
  • Эллен Помпео, лучшая сериальная актриса («Анатомия страсти»)
  • Кэтрин Хан, лучшая сериальная актриса («Ванда/Вижн»)
  • Lil Nas X, певец года
  • Адель, певица года
  • BTS, группа года
  • Блейк Шелтон, кантри-певец года
  • Бритни Спирс, звезда соцсетей

Фото: Getty Images, E! Red Carpet & Award Shows

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