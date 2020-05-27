«Берете самое уязвимое и бьете по маленькому мальчику»: Рудковская расплакалась, комментируя слухи о болезни сына
Фото: Youtube
«Сегодня вместо завтраков мой откровенный разговор с каждым из Вас. Из любой точки мира Вы можете посмотреть прямо сейчас на платформе «Премьер»! Последний такой заговор у меня был ровно 10 лет назад, пришло время ещё раз откровенно рассказать Вам о моих мыслях и чувствах! Мне важно мнение каждого из Вас! Этот разговор был снят на телефон во время нашей самоизоляции после истории которая случилась с Сашенькой. Этим вопросом мы очень серьезно занимаемся с нашими адвокатами, надеюсь, что скоро смогу рассказать о наших успехах. Тем не менее, это был очень сложный монолог для меня, но я его записала!!!» — анонсировала продюсер выход документально фильма «Рудковская. Исповедь».
Фото: Youtube
«Берете самое уязвимое — маленького мальчика и бьете по нему! <...> Моя первая реакция: это какая-то ошибка! Я пишу сразу Наташе Шкулевой (издатель Starhit. — прим. Ред.): "Привет!". Она пишет мне: «Привет!». И я отсылаю ей эту публикацию и спрашиваю: "Что это?". И ноль реакции. А если бы про него так написали? А если бы ему поставил диагноз какой-то неизвестный знакомый дефектолог? А если бы он вышел на улицу и ему бы сказали: "Ты болен! Пойди от нас!"? А если бы к вам подошел ваш Саша и спросил: "Мама, а чем я болен? Почему вы ничего мне не говорите?". Какая была бы реакция? Я хочу, чтобы ты оказалась на моем месте. Чтобы жизнь дала тебе пример того, как надо относиться к своим друзьям, к людям, которых ты знаешь много лет, которые делали только добро твоей семье», — высказалась она.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!