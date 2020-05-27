«Берете самое уязвимое и бьете по маленькому мальчику»: Рудковская расплакалась, комментируя слухи о болезни сына

«Берете самое уязвимое — маленького мальчика и бьете по нему! <...> Моя первая реакция: это какая-то ошибка! Я пишу сразу Наташе Шкулевой (издатель Starhit. — прим. Ред.): "Привет!". Она пишет мне: «Привет!». И я отсылаю ей эту публикацию и спрашиваю: "Что это?". И ноль реакции. А если бы про него так написали? А если бы ему поставил диагноз какой-то неизвестный знакомый дефектолог? А если бы он вышел на улицу и ему бы сказали: "Ты болен! Пойди от нас!"? А если бы к вам подошел ваш Саша и спросил: "Мама, а чем я болен? Почему вы ничего мне не говорите?". Какая была бы реакция? Я хочу, чтобы ты оказалась на моем месте. Чтобы жизнь дала тебе пример того, как надо относиться к своим друзьям, к людям, которых ты знаешь много лет, которые делали только добро твоей семье», — высказалась она.