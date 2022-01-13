Берет пример с Мадонны! 68-летняя Успенская оголится в новом клипе

Исполнительница пообещала, что все будет прилично, никаких вульгарных сцен. Решение раздеться перед камерой певица приняла сама, а команда только ее поддержала. Съемки клипа еще идут.

«Я никогда в жизни не опозорю себя и не покажу себя так, чтобы это было вульгарно. Мадонна позволяет себе сниматься обнаженной, Шер тоже. А чем мы хуже?» — заявила звезда.