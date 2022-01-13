Берет пример с Мадонны! 68-летняя Успенская оголится в новом клипе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @uspenskayalubov_official
Успенская выпустила новую песню, которая называется «Фартовая», и сейчас работает над съемками клипа. «По сюжету, когда я захожу в казино, люди проигрывают, но только прикоснусь, и они начинают выигрывать. Там есть такие слова: "С душой обнаженною". Я и подумала, сколько можно терпеть и скрывать свое красивое тело», — цитирует звезду StarHit.
Исполнительница пообещала, что все будет прилично, никаких вульгарных сцен. Решение раздеться перед камерой певица приняла сама, а команда только ее поддержала. Съемки клипа еще идут.
«Я никогда в жизни не опозорю себя и не покажу себя так, чтобы это было вульгарно. Мадонна позволяет себе сниматься обнаженной, Шер тоже. А чем мы хуже?» — заявила звезда.
Успенская готова к критике, которая, возможно, обрушится на нее после выхода музыкального клипа. Однако ей не привыкать шокировать своих поклонников. Артистка давно ведет себя так, как будто бы ей не 68, а 20 лет: носит короткие юбки, ярко красится и делится фотографиями в белье в своем инстаграм. Поклонники считают, что звезда одевается явно не по возрасту, а некоторые из них поддерживают певицу и рады, что она не боится ярлыков и стандартов.
Фото: GlobalLookPress, Instagram