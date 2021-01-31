Беременной Татьяне Волосожар пришлось отказаться от мяса

В интервью изданию «7Д» Татьяна рассказала о трудностях, которые она испытывает во время беременности. Так, спортсменка призналась, что ей пришлось отказаться от употребления мяса.

«Кажется, наш сын будет вегетарианцем, — сообщила журналистам фигуристка. — Мне постоянно хочется салатов и фруктов. Когда я была беременна дочкой Ликой, то максимум могла мечтать о мандаринах. Сейчас же практически не хочется мяса, зато помидоры и огурцы — моя основная еда. А самое вкусное — геркулесовая каша с бананом. Я могу ее есть на завтрак, обед и ужин! Хорошо, что мы в Сочи уже больше месяца — тут прекрасный выбор зелени. Но скоро возвращаемся в Москву — у Макса заканчивается здесь работа, и мы летим домой». Хочется сказать одно: держитесь, Татьяна!

Напомним, Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали кататься вместе в 2010 году. В паре они стали двукратными олимпийскими чемпионами (Сочи-2014), чемпионами России, Европы и мира. О помолвке фигуристы объявили в начале 2015 года, а в августе они поженились. Их дочь Анжелика родилась в феврале 2017-го.