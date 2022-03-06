Беременная звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв попала в больницу с ковидом
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Фото: Getty Images
Джесси уже несколько недель не может самостоятельно справиться с вирусом. Беременная актриса приняла решение лечь в больницу, чтобы находиться под наблюдением врачей.
Звезда сообщила, что ей становится хуже. Кейв опубликовала фото из больничной палаты на своей странице в Instagram, чем обеспокоила подписчиков. На снимке артистка лежит в кабинете врача в домашней одежде и просит совета у фолловеров.
Джесси Кейв в больнице
В прошлом месяце Джесси рассказала поклонникам, что у нее был положительный тест на Ковид и что она страдает от постоянной тошноты.
«У кого-нибудь еще был ковид в 3 триместре, и ударило ли это по вам как тонна кирпичей в течение нескольких недель?» — задалась вопросом Джесси.
Звезда «Гарри Поттера» также интересуется, может ли она принять лекарства от тошноты и не станет ли ей после этого хуже. Видимо, поклонникам актриса доверяет больше, чем советам врачей.
Джесси Кейв девять лет состоит в браке с комиком Альфи Брауном. Спустя год после свадьбы у супругов родился первенец, сын Донни. Следом за ним на свет появилась дочь Марго, а в 2020 сын Авраам. Кого ожидает многодетная семья на этот раз, мальчика или девочку, актриса пока не сообщила.
Фото: Getty Images