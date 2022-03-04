Беременная жена Ивлева рассказала, как относится к хейту, ежедневно летящему в ее сторону

Женщина периодически сталкивается с хейтом. Одни недоброжелатели все время упрекают ее за разницу в возрасте с супругом, другие – обвиняют ее в том, что она увела Ивлева из семьи. Негативные комментаторы пытаются задеть Валерию за ее неграмотность или неопрятный внешний вид. К слову, хейт со стороны подписчиков никак не беспокоит молодую женщину. Валерия рассказала, что не принимает близко к сердцу негативные комментарии и с добротой относится к хейтерами. Также журналистку поддерживает муж, все время защищает ее и не дает в обиду. По словам Ивлевой, она старается сохранять позитивный настрой и не обращать внимания на гадости, летящие в ее сторону. «Меня просто не цепляет хейт. Люди делятся тем, чем могут. Если в них много , они будут кидать , но ко мне они не имеют никакого отношения», - пояснила она.