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Беременная жена Ивлева рассказала, как относится к хейту, ежедневно летящему в ее сторону

Лера Куденкова, молодая жена шеф-повара Константина Ивлева, уже долгое время получает от недоброжелателей негативные комментарии под своими фотографиями в Instagram. 29-летняя журналистка рассказала, как реагирует на хейт.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Валерия и Константин Ивлевы в ресторане

Фото: Instagram @valeriya__ivleva

Знаменитый шеф-повар Константин Ивлев в прошлом году развелся с первой женой, с который прожил в браке 20 лет. Новой избранницей мужчины стала молодая журналистка Валерия Куденкова, которая младше Ивлева на 19 лет, однако это не помешало паре построить крепкие отношения, сыграть свадьбу и завести ребенка. В минувшем ноябре 48-летний Константин и 29-детняя Валерия объявили, что готовятся стать родителями. Через считанные недели у супругов родится девочка. Для журналистки ребенок будет первенцем, а для ее супруга – третьим. Валерия Ивлева – активный пользователь социальных сетей. Она любит делиться с поклонниками фотографиями и рассказывать факты из личной жизни. Однако далеко не у всех откровения вызывают положительный отклик.

Женщина периодически сталкивается с хейтом. Одни недоброжелатели все время упрекают ее за разницу в возрасте с супругом, другие – обвиняют ее в том, что она увела Ивлева из семьи. Негативные комментаторы пытаются задеть Валерию за ее неграмотность или неопрятный внешний вид. К слову, хейт со стороны подписчиков никак не беспокоит молодую женщину. Валерия рассказала, что не принимает близко к сердцу негативные комментарии и с добротой относится к хейтерами. Также журналистку поддерживает муж, все время защищает ее и не дает в обиду. По словам Ивлевой, она старается сохранять позитивный настрой и не обращать внимания на гадости, летящие в ее сторону. «Меня просто не цепляет хейт. Люди делятся тем, чем могут. Если в них много , они будут кидать , но ко мне они не имеют никакого отношения», - пояснила она.

Фото и видео: Instagram, Passion.ru

Источник: Instagram @valeriya__ivleva
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