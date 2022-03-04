Беременная жена Ивлева рассказала, как относится к хейту, ежедневно летящему в ее сторону
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @valeriya__ivleva
Знаменитый шеф-повар Константин Ивлев в прошлом году развелся с первой женой, с который прожил в браке 20 лет. Новой избранницей мужчины стала молодая журналистка Валерия Куденкова, которая младше Ивлева на 19 лет, однако это не помешало паре построить крепкие отношения, сыграть свадьбу и завести ребенка. В минувшем ноябре 48-летний Константин и 29-детняя Валерия объявили, что готовятся стать родителями. Через считанные недели у супругов родится девочка. Для журналистки ребенок будет первенцем, а для ее супруга – третьим. Валерия Ивлева – активный пользователь социальных сетей. Она любит делиться с поклонниками фотографиями и рассказывать факты из личной жизни. Однако далеко не у всех откровения вызывают положительный отклик.
Женщина периодически сталкивается с хейтом. Одни недоброжелатели все время упрекают ее за разницу в возрасте с супругом, другие – обвиняют ее в том, что она увела Ивлева из семьи. Негативные комментаторы пытаются задеть Валерию за ее неграмотность или неопрятный внешний вид. К слову, хейт со стороны подписчиков никак не беспокоит молодую женщину. Валерия рассказала, что не принимает близко к сердцу негативные комментарии и с добротой относится к хейтерами. Также журналистку поддерживает муж, все время защищает ее и не дает в обиду. По словам Ивлевой, она старается сохранять позитивный настрой и не обращать внимания на гадости, летящие в ее сторону. «Меня просто не цепляет хейт. Люди делятся тем, чем могут. Если в них много , они будут кидать , но ко мне они не имеют никакого отношения», - пояснила она.
Фото и видео: Instagram, Passion.ru