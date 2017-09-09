Беременная Юлия Ковальчук показала изменившуюся фигуру в боди телесного цвета
Новость о беременности Юлии Ковальчук появилась в СМИ в начале лета. Певица никак не прокомментировала появившиеся слухи, а только продолжала интриговать подписчиков своего Instagram, перестав публиковать снимки в полный рост.
В эти выходные в блоге бывшей участницы группы «Блестящие» появился снимок в полный рост, под которым певица призналась в любви Москве и поздравила столицу с днем рождения. Юлия позирует в боди телесного цвета и нежно-розовом пальто без рукавов.
«Москва, любимая) ровно полжизни я живу, люблю и творю в этом городе!!! Я с пеной у рта всегда доказываю, что у нас самая красивая столица в мире, и сейчас ты стала Просто невероятна! С Днем города всех москвичей, и просто обожателей этого чудесного города!», — подписала снимок певица.
Внимательные поклонники экс-«блестящей» разглядели округлившийся животик любимицы: «Животик , мило», «Юлечка, ура! Живоооооотик! Так рада за Вас, вот просто тепло и дОбро ,по-человечески! Вам очень идет», «Вам очень идет животик)))», « видно живот) просто телесное боди или купальник вместе с телесным пальто создают такой эффект,ну и плюс его прикрыли немного,чтобы сохранять интригу подольше)».
Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе уже более десяти лет. В 2014 году влюбленные тайно связали себя узами брака.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram