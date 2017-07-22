Новое фото появилось в Instagram певицы

Популярная певица, экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук выкладывает в Instagram не только кадры профессиональных фотосессий и со светских мероприятий, но и обычные селфи и фото «на скорую руку». На одном из последних снимков певицы запечатлено ее утро. «Доброе утро❤ моё всегда лохматое, нежное и улыбчивое...😁а ваше?))» — гласит подпись к фотографии.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Июл 22 2017 в 1:15 PDT

Подписчики певицы оценили, как Юлия выглядит без макияжа: «Юлечка какая ты милашечка))», «Такая милая,столько очарования,так много хочется тебе сказать,пожелать», «.Вы выглядите как девочка 17 лет,вы что и вправду спите в морозильнике😂👌👍». Некоторые комментаторы предположили, что Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков ждут девочку.

Напомним, некоторое время назад в Сети появилась информация о беременности Юлии Ковальчук. Подписчики знаменитости обратили внимание на отсутствие снимков в полный рост, которые раньше очень часто появлялись в блоге Ковальчук, и на внешние метаморфозы исполнительницы. Сама певица и ее супруг не дают комментариев по этому поводу.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)