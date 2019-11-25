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Беременная вторым ребенком Анастасия Костенко помогает Дмитрию Тарасову отдавать долги

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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов

Фото: Instagram Анастасии Костенко

Адвокат Дмитрия Тарасова рассказал о проблемах в семье клиента: футболист и его жена Анастасия Костенко переживают не лучшие времена.

Слухи о том, что Дмитрий Тарасов находится в глубоком финансовом кризисе, несмотря на то, что передвигается на дорогих автомобилях и публикует в блоге снимки из путешествий и роскошного загородного дома, увы, подтвердились. Адвокат спортсмена Умалат Сайгитов рассказал о плачевном положении футболиста, который не может выплачивать своей 10-летней дочери Ангелине алименты в размере 400 тысяч рублей ежемесячно.

«Ему не по силам такие траты. <...> О том, что мой доверитель на данный момент находится без работы, а также выплачивает кредит за машину, известно. Однако раскрою правду: это далеко не единственные траты. А разговоры о затруднительном положении — не выдумки. Дмитрий до сих пор отдает кредит за огромный загородный дом — а это 250 тысяч рублей в месяц. Покрывать сумму каждый месяц ему помогает супруга Анастасия Костенко, которая имеет стабильный доход в своем блоге», — цитирует слова юриста «СтарХит».

«Не от лучшей жизни Тарасов выставил свой дом на продажу и ездит на кредитной машине», — подчеркнул он.

Адвокат подчеркнул, что отец девочки пытается уменьшить ранее оговоренную сумму через суд, а не другими методами. По словам юриста, начиная с 2011 года его подопечный перевел на счет Ангелины 33 миллиона рублей. Учитывая то, что спортсмен пока так и не получил ни одного предложения по работе, прописанные в контракте 40 миллионов, которые он должен выплатить дочери до ее совершеннолетия, — неподъемная сумма для Дмитрия Тарасова, который не только пытается справиться с вызванным отсутствием работы и наличием кредитов кризисом, но и ждет пополнения: скоро у них с Анастасией Костенко родится еще один малыш.

Участники событий это заявление пока не прокомментировали.

Фото и видео: instagram

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