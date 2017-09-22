21 сентября ведущая программы «Доброе утро» на «Первом канале» Анастасия Трегубова сообщила поклонникам, что готовится стать мамой в третий раз.

Звезда находится уже на шестом месяце беременности и прекрасно себя чувствует. По словам Анастасии, малыш появится на свет уже в начале следующего года. Теперь же ведущая решила впервые показать округлившийся живот. В своем блоге Трегубова опубликовала видео, а также фото, в комментарии к которому поблагодарила фанатов за добрые слова и поздравления, а любимого мужа за «подарок», который она «носит под сердцем».

«Мои дорогие! Я так счастлива, что не передать словами!! Большое спасибо вам за поздравления. Очень приятно знать, что вы у меня есть: каждой своей клеточкой я ощущала ваше тепло и участие! Крепко всех обнимаю и нежно целую!!», — написала она.

Публикация от Tregubova Anastasia (@atregubova) Сен 22 2017 в 1:31 PDT