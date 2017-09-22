Беременная ведущая «Первого канала» Анастасия Трегубова впервые показала округлившийся живот
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21 сентября ведущая программы «Доброе утро» на «Первом канале» Анастасия Трегубова сообщила поклонникам, что готовится стать мамой в третий раз.
Звезда находится уже на шестом месяце беременности и прекрасно себя чувствует. По словам Анастасии, малыш появится на свет уже в начале следующего года.
Теперь же ведущая решила впервые показать округлившийся живот. В своем блоге Трегубова опубликовала видео, а также фото, в комментарии к которому поблагодарила фанатов за добрые слова и поздравления, а любимого мужа за «подарок», который она «носит под сердцем».
«Мои дорогие! Я так счастлива, что не передать словами!! Большое спасибо вам за поздравления. Очень приятно знать, что вы у меня есть: каждой своей клеточкой я ощущала ваше тепло и участие! Крепко всех обнимаю и нежно целую!!», — написала она.
«Так случайно совпало, что о моём "интересном положении" написали в день рождения. Помню, как я проснулась от звонка, начавшегося со слов: "Настя, это правда?! Я так и знала!!!" Сначала даже удивилась. Но теперь, уже вспоминая вчерашний день, понимаю, что всё правильно произошло! У нас с малышом стало на один общий праздник больше... Я в принципе считаю, что в семье все праздники общие... И отдельно я хочу сказать спасибо своему мужу: Сашенька, ты - самый лучший мужчина на свете! Я тебя очень люблю! Спасибо тебе за вчерашний день, и самый лучший подарок, который я ношу под сердцем», — заключила ведущая.
Фото: instagram