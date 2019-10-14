Беременная Валерия Гай Германикиа, Светлана Бондарчук и другие звезды на премьере фильма «Мысленный волк»
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Фото: Пресс-служба
Картину представили режиссер Валерия Гай Германика, актриса Лиза Климова, актеры Федор Лавров, Юрий Трубин и Алексей Дьячков, оператор Морад Абдель Фаттах. Гостями премьеры стали Светлана Бондарчук, Мария Голубкина, Дмитрий Быков, Анна Слю и многие другие.
После премьеры фильма Германика с кинокритиком Антоном Долиным провели дискуссию о фильме, рассказав о замысле картины, и ответили на многочисленные вопросы зрителей. «Этот фильм о том, что в каждом из нас живет черная яма апокалипсиса, предчувствия конца света. И эта яма угнетает. Вы иногда грустите, потому что она ничем не заполнена, и пустота в ней кормит мысленного волка, который совсем маленький сначала, а потом растет вместе с вами. Чем больше яма, тем больше становится волк, потому что он питается этой пустотой. Человеку в этой жизни надо найти правильное решение, как заполнить ее и чем, и если он находит решение, то ему многое прощается», — рассказала Валерия.
Фото: Пресс-служба
По сюжету две женщины с ребенком пробираются сквозь лесную чащу зимней лунной ночью. А где-то рядом в поисках жертвы рыщет волк-оборотень. То ли зверь, то ли человек, то ли фантом... Главные роли в картине исполнили Юлия Высоцкая и Лиза Климова. Впервые «Мысленный волк» был показан в конкурсной программе минувшего «Кинотавтра». Композитор Игорь Вдовин был отмечен призом фестиваля за лучшую музыку к фильму.
В российский прокат картина выйдет 17 октября. Купить билеты можно здесь.
Фото: пресс-служба
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