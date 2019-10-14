Беременная Валерия Гай Германикиа, Светлана Бондарчук и другие звезды на премьере фильма «Мысленный волк»

По сюжету две женщины с ребенком пробираются сквозь лесную чащу зимней лунной ночью. А где-то рядом в поисках жертвы рыщет волк-оборотень. То ли зверь, то ли человек, то ли фантом... Главные роли в картине исполнили Юлия Высоцкая и Лиза Климова. Впервые «Мысленный волк» был показан в конкурсной программе минувшего «Кинотавтра». Композитор Игорь Вдовин был отмечен призом фестиваля за лучшую музыку к фильму.

В российский прокат картина выйдет 17 октября. Купить билеты можно здесь.