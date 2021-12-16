Беременная супруга фигуриста Александра Энберта попала в реанимацию
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @alesya.di
Об этом супруга партнера Агаты Муцениеце по «Ледниковому периоду» сообщила в своем аккаунте в Instagram. Как заявила Алеся, она даже и предположить не могла о том, что заболевание окажется столь серьезным и доведет ее до отделения реанимации. «Я лежу в реанимации ковид-госпиталя для беременных. И пока меня не переведут в обычную палату, не могу ничего вам сказать», — обратилась она к своей аудитории.
Энберт также поделилась своими мыслями и переживаниями на этот счет. «Лежать в красной зоне очень тяжело», — сообщила она.
Также модель отметила, что с ребенком все хорошо и ее поклонникам переживать на этот счет не стоит. «Врачи говорят, что кризис мы пережили, а значит, дальше будет только лучше!» — оптимистично поделилась девушка со своими подписчиками.
Недавно стало известно о том, что фигурист и его супруга ждут девочку — это первый ребенок влюбленных. Однако на одном они останавливаться не планируют. Супруги не раз заявляли о том, что мечтают о большой семье.
Фото: Instagram