Беременная супруга фигуриста Александра Энберта попала в реанимацию

Об этом супруга партнера Агаты Муцениеце по «Ледниковому периоду» сообщила в своем аккаунте в Instagram. Как заявила Алеся, она даже и предположить не могла о том, что заболевание окажется столь серьезным и доведет ее до отделения реанимации. «Я лежу в реанимации ковид-госпиталя для беременных. И пока меня не переведут в обычную палату, не могу ничего вам сказать», — обратилась она к своей аудитории.

Энберт также поделилась своими мыслями и переживаниями на этот счет. «Лежать в красной зоне очень тяжело», — сообщила она.