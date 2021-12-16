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Беременная супруга фигуриста Александра Энберта попала в реанимацию

Радость Алеси от ожидания появления на свет первенца омрачило заболевание — девушка заразилась коронавирусной инфекцией, из-за которой была помещена в специальное отделение реанимации для беременных.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр и Алеся Энберт в Сочи

Фото: Instagram @alesya.di

Об этом супруга партнера Агаты Муцениеце по «Ледниковому периоду» сообщила в своем аккаунте в Instagram. Как заявила Алеся, она даже и предположить не могла о том, что заболевание окажется столь серьезным и доведет ее до отделения реанимации. «Я лежу в реанимации ковид-госпиталя для беременных. И пока меня не переведут в обычную палату, не могу ничего вам сказать», — обратилась она к своей аудитории.

Энберт также поделилась своими мыслями и переживаниями на этот счет. «Лежать в красной зоне очень тяжело», — сообщила она.

Также модель отметила, что с ребенком все хорошо и ее поклонникам переживать на этот счет не стоит. «Врачи говорят, что кризис мы пережили, а значит, дальше будет только лучше!» — оптимистично поделилась девушка со своими подписчиками.

Недавно стало известно о том, что фигурист и его супруга ждут девочку — это первый ребенок влюбленных. Однако на одном они останавливаться не планируют. Супруги не раз заявляли о том, что мечтают о большой семье.

Фото: Instagram

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