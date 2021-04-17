Беременная супруга Дамьена из проекта «Танцы» попала в больницу из-за нападок хейтеров

29-летний Константин Красилич, который учавствует в шоу под псевдонимом DAM'EN, узнал обратную сторону славы. Один из лучших участников проекта «Танцы» из команды Мигеля ожидает пополнение в семье. Его супруга Валерия ожидает ребенка. Однако, будучи в положении, девушка столкнулась с жесткой критикой в свой адрес, из-за которой попала в больницу.

«Что пишут моей жене, я офигел! Разведетесь рано или поздно! Ему нужна девушка его типа, не такая, как ты. Он заслуживает большего, вокруг столько красивых танцовщиц, та же прекрасная Крис. Они идеально смотрятся вместе, у них такая страсть, такие эмоции, а ты как амеба.» – рассказывает Константин в выпуске Backstage.

Оказалось, в день очередного концерта Валерии стало плохо, и она попала в больницу. Девушка не хотела тревожить мужа и ничего ему не сказала. Когда DAM'EN узнал об этом, он плакал.

«Ее на скорой увезли в день концерта с кровотечением, так она не написала мне, зная, что в этот день выступление. Четыре дня восстанавливалась в больнице, это все на нервной почве. Меня сорвало, когда узнал, пришел на собрание и ревел», – рассказывает участник проекта.