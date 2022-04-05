Беременная Регина Тодоренко намекнула на пол будущего ребенка

Недавно в одном из выпусков передачи «Маска» Регина Тодоренко впечатлилась песней одного из участников. После выступления Мухомора она вдруг сказала: «Хочу отметить, как потрясающе исполнена песня. Так по-актерски, так театрально, с таким вдохновением. Вы одарили вот этими вашими магическими вибрациями, феромонами всех женщин сейчас. Я уже думаю, что у меня там в животе, наверное, тоже девочка».

Напомним, что у Регины Тодоренко и Влада Топалова уже есть один ребенок. В 2018 году звезда подарила супругу сына Михаила.

Фото: Global Look Press, соцсети