Беременная Ольга Сутулова, Тина Канделаки и другие звезды на грандиозном показе финала «Игры престолов»

Онлайн-сервис Амедиатека подготовил для всех фанатов саги прощальный сюрприз. 10 000 поклонников сериала собрались вместе на стадионе «РЖД Арена» посмотреть финальный эпизод на огромном экране и проститься с любимым сериалом. На площади перед стадионом был организован фестиваль по мотивам саги – гости могли сфотографироваться с любимыми героями сериала, отведать кухню Семи королевств на тематических фудкортах и принять участие в викторинах от партнеров показа. Среди гостей были российские звезды: Тина Канделаки, Ирина Безрукова, Александр Раппопорт, Марк Гарбер, Михаил Зыгарь, Анастасия Задорожная, Михаил Козырев, Алексей Боков, а также Евгений Стычкин и Ольга Сутулова, которые перестали скрывать от широкой общественности радостную новость — супруги ждут первенца. Актриса позировала фотографам в просторном белом платье и демонстрировала свое интересное положение.