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Беременная Ольга Сутулова, Тина Канделаки и другие звезды на грандиозном показе финала «Игры престолов»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Евгений Стычки и Ольга Сутулова

Фото: Пресс-служба
20 мая онлайн-сервис Амедиатека показал финальный эпизод «Игры престолов» на футбольном стадионе «РЖД Арена» – 10 000 человек пришли проститься с самым популярным сериалом планеты. Огромный стадион фанатов, лучший российский косплей, самый массовый в истории флешмоб, грандиозное световое шоу и показ серии на гигантском экране – это было эпично!

Онлайн-сервис Амедиатека подготовил для всех фанатов саги прощальный сюрприз. 10 000 поклонников сериала собрались вместе на стадионе «РЖД Арена» посмотреть финальный эпизод на огромном экране и проститься с любимым сериалом. На площади перед стадионом был организован фестиваль по мотивам саги – гости могли сфотографироваться с любимыми героями сериала, отведать кухню Семи королевств на тематических фудкортах и принять участие в викторинах от партнеров показа. Среди гостей были российские звезды: Тина Канделаки, Ирина Безрукова, Александр Раппопорт, Марк Гарбер, Михаил Зыгарь, Анастасия Задорожная, Михаил Козырев, Алексей Боков, а также Евгений Стычкин и Ольга Сутулова, которые перестали скрывать от широкой общественности радостную новость — супруги ждут первенца. Актриса позировала фотографам в просторном белом платье и демонстрировала свое интересное положение.

Евгений Стычки и Ольга Сутулова

Фото: Пресс-служба

Специально для мероприятия было разработано уникальное световое представление от команды, создававшей визуальные инсталляции на Чемпионате мира по футболу.

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Фото: Пресс-служба

Перед показом все гости смогли насладиться незабываемым световым шоу в небе над стадионом, а также поучаствовать в грандиозном флешмобе, который стал одним из самых массовых флешмобов по «Игре престолов» за всю историю саги. Каждый зритель получил свой щит, чтобы защищать один из домов Семи королевств. Сразу после показа началось выступление симфонического оркестра СREATIVA CAMERATA и уникального вокального проекта OperaPrima.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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