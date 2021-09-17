Беременная Ольга Серябкина показала стильный образ для деловых встреч

Серябкина подписала публикацию просто: «Деловые встречи никто не отменял». Ольга продолжает активно трудиться, только уменьшив количество гастрольных выступлений и сделав танцы на сцене менее активными. «У меня довольно плотный концертный график. Стараюсь прислушиваться к себе: если станет тяжело, если почувствую, что нужна пауза, перестану выступать, не буду себя насиловать. Единственное, от чего я отказалась — от дальних перелетов», — делилась она.

На что подписчики стали уговаривать Ольгу больше времени сейчас проводить в покое: «Оля, скоро у тебя будут бессонные ночи. Так что наслаждайся спокойными деньками», — писали одни. «Оля, до сих пор непривычно видеть вас беременной», «Боже, как вам, Оля, идет беременность», — с восхищением делились своим мнением другие.

Напомним, что 36-летняя Ольга Серябкина ждет первенца от своего 32-летнего супруга предпринимателя Георгия Начкебия. Желание стать мамой у артистки появилось сразу, как только они оформили свои отношения. Тогда она поняла, насколько хочет «полноценную семью».