Беременная Нюша с дочкой показали стильные спортивные образы и трогательные объятия

Для перелета сегодня звездная мама выбрала в комплект с брюками объемную толстовку, а дочка Симба — оранжевое худи. Пришли в восторг поклонники не только от модных образов, но и эмоций девочки — Нюша запечатлела, как «рада» ее девочка новому длительному перелету и утомительному ожиданию в аэропорту.

Показала Анна кадры и с борта самолета. Армия подписчиков пожелала модницам хорошего полета.

Напомним, что в середине июля стало известно о том, что Нюша скоро станет мамой во второй раз. Артистка рассекретила свою беременность весьма необычным способом. Певица выпустила клип на трек «Небо знает», в финале которого предстала без одежды. При этом исполнительница ничем не прикрывала заметно округлившийся живот. Позже Нюша подтвердила свое интересное положение в своем микроблоге в Instagram.