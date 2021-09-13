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Беременная Нюша с дочкой показали стильные спортивные образы и трогательные объятия

Пока 31-летняя певица ждет появления второго малыша, зря времени не теряет и не сидит на месте. Совсем недавно они всей семьей вернулись с отдыха на Кипре, а теперь отправились в новое путешествие. На этот раз во Францию. Но для того чтобы перелет прошел комфортно, и сама звезда, и ее дочь выбрали для путешествия уютные спортивные наряды, фотографиями которых Нюша с удовольствием поделилась в Instagram.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица Нюша показала, как ее дочка «рада» ожиданию в аэропорту

Фото: Личный Instagram @nyusha_nyusha

Анна Шурочкина (настоящее имя артистки) открыто ведет диалог со своими подписчиками в социальных сетях: показывает яркие моменты из звездной жизни, трогательные семейные события и кадры из путешествий по миру.

Для перелета сегодня звездная мама выбрала в комплект с брюками объемную толстовку, а дочка Симба — оранжевое худи. Пришли в восторг поклонники не только от модных образов, но и эмоций девочки — Нюша запечатлела, как «рада» ее девочка новому длительному перелету и утомительному ожиданию в аэропорту.

Показала Анна кадры и с борта самолета. Армия подписчиков пожелала модницам хорошего полета.

Напомним, что в середине июля стало известно о том, что Нюша скоро станет мамой во второй раз. Артистка рассекретила свою беременность весьма необычным способом. Певица выпустила клип на трек «Небо знает», в финале которого предстала без одежды. При этом исполнительница ничем не прикрывала заметно округлившийся живот. Позже Нюша подтвердила свое интересное положение в своем микроблоге в Instagram.

Фото и видео: Instagram