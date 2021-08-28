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Беременная Нюша появилась в дерзком мини на дне рождения Марии Солодар

Певица посетила торжество в честь 30-летия блогера Марии Солодар. Громкий праздник, на котором собралось немалое количество популярных в России медиа персон проходил в Москве и имел необычный характер. Именинница и многие гости выбрали наряды, похожие на японский стиль харадзюку и героинь из аниме. Певица Нюша не стала исключением, и несмотря на заметную беременность примерила необычный и откровенный образ.
Беременная Нюша появилась в дерзком мини на дне рождения Марии Солодар

Исполнительница хита «Небо знает» будто только сошла с экранов популярных японских мультипликационных фильмов, надев черную плиссированную мини-юбку и белую рубашку с надписями на рукавах.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нюша на дне рождения Марии Солодар

Фото: @nyusha_nyusha/Instagram

Черные длинные чулки и босоножки на высоком необычном каблуке добавили образу дерзости.

В качестве макияжа звезда выбрала черные удлиняющие стрелки и красную помаду. А волосы собрала в высокий пучок, выпустив несколько прядей у лица.

Несмотря на то, что певица является беременной вторым ребенком, она не пропускает светские мероприятия и не запрещает себе носить короткие юбки и высокие каблуки.

Нюша часто публикует в своем Instagram откровенные образы, вдохновляя женщин любить свое тело в любом состоянии.

Фото и видео: Instagram

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