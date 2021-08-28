Беременная Нюша появилась в дерзком мини на дне рождения Марии Солодар

В качестве макияжа звезда выбрала черные удлиняющие стрелки и красную помаду. А волосы собрала в высокий пучок, выпустив несколько прядей у лица.

Несмотря на то, что певица является беременной вторым ребенком, она не пропускает светские мероприятия и не запрещает себе носить короткие юбки и высокие каблуки.

Нюша часто публикует в своем Instagram откровенные образы, вдохновляя женщин любить свое тело в любом состоянии.