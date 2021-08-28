Беременная Нюша появилась в дерзком мини на дне рождения Марии Солодар
Исполнительница хита «Небо знает» будто только сошла с экранов популярных японских мультипликационных фильмов, надев черную плиссированную мини-юбку и белую рубашку с надписями на рукавах.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nyusha_nyusha/Instagram
Черные длинные чулки и босоножки на высоком необычном каблуке добавили образу дерзости.
В качестве макияжа звезда выбрала черные удлиняющие стрелки и красную помаду. А волосы собрала в высокий пучок, выпустив несколько прядей у лица.
Несмотря на то, что певица является беременной вторым ребенком, она не пропускает светские мероприятия и не запрещает себе носить короткие юбки и высокие каблуки.
Нюша часто публикует в своем Instagram откровенные образы, вдохновляя женщин любить свое тело в любом состоянии.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram