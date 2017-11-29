Беременная Нелли Ермолаева снялась обнаженной: «Я стала еще больше любить себя и своё тело»
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Экс-участница реалити «Дом-2», телеведущая Нелли Ермолаева поделилась с подписчиками в Instagram очень личным снимком.
Сейчас Нелли Ермолаева на пятом месяце беременности. Чтобы запомнить, как она выглядела в ожидании первенца, телеведущая решила устроить смелую фотосессию. Позировала Нелли полностью обнаженной.
«Обнаженная, беременная женщина, я считала всегда, самая сексуальная женщина. С беременностью я стала еще больше любить себя и свое тело. Любая, кто находится в таком положении, просто светится изнутри и очень аппетитно выглядит! Я решилась на эту съемку, потому что очень хочу запомнить волшебный период и считаю, что каждая женщина с животиком должна быть уверена в себе!!!! Мы самые красивые и сексуальные женщины на этой планете. Делюсь нашим творением. Девочки, я в таком восторге!!!! Муж такой уверенной меня еще не видел», — подписала она фото, на котором лежит в ванной с букетом цветов.
Фото: instagram