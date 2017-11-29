Экс-участница реалити «Дом-2», телеведущая Нелли Ермолаева поделилась с подписчиками в Instagram очень личным снимком.

«Обнаженная, беременная женщина, я считала всегда, самая сексуальная женщина. С беременностью я стала еще больше любить себя и свое тело. Любая, кто находится в таком положении, просто светится изнутри и очень аппетитно выглядит! Я решилась на эту съемку, потому что очень хочу запомнить волшебный период и считаю, что каждая женщина с животиком должна быть уверена в себе!!!! Мы самые красивые и сексуальные женщины на этой планете. Делюсь нашим творением. Девочки, я в таком восторге!!!! Муж такой уверенной меня еще не видел», — подписала она фото, на котором лежит в ванной с букетом цветов.

Фото: instagram