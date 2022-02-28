Беременная Наталья Фриске рассказала, почему будет растить ребенка в одиночку: «Рядом с ним не смогу»

Будущая мама Наталья Фриске недавно посетила студию программы «Звезды сошлись» и ответила ведущим на вопросы, которые мучили многих ее поклонников. Например, где отец ребенка и собирается ли он принимать участие в воспитании малыша. Наталья без капли грусти заявила, что отношения с этим мужчиной завершены, причем по ее инициативе. Она рассказала, что отец ребенка морально давил на нее. Очевидно, в какой-то момент Фриске это надоело. «Мы расстались с отцом будущего ребенка в начале беременности. Я психанула и ушла. Он не мой человек. Поняла, что рядом с ним не смогу. Как ушла, то сразу все наладилось в жизни», — заявила певица. Она добавила, что уходить было вовсе не страшно и это было правильным решением, о котором она ни разу не жалела.

Несмотря на то что Наталья рассталась с отцом ребенка, она совершенно не против его общения с малышом. Фриске приняла решение оставить настоящее отчество, но фамилию ребенок будет носить мамину. Имя артистка придумала, как только узнала о своем положении. «Не Жанна ее назову. Как? Пока секрет», — добавила Наталья.