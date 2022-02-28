Беременная Наталья Фриске рассказала, почему будет растить ребенка в одиночку: «Рядом с ним не смогу»
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Фото: instagram/ friske_natalia
Будущая мама Наталья Фриске недавно посетила студию программы «Звезды сошлись» и ответила ведущим на вопросы, которые мучили многих ее поклонников. Например, где отец ребенка и собирается ли он принимать участие в воспитании малыша. Наталья без капли грусти заявила, что отношения с этим мужчиной завершены, причем по ее инициативе. Она рассказала, что отец ребенка морально давил на нее. Очевидно, в какой-то момент Фриске это надоело. «Мы расстались с отцом будущего ребенка в начале беременности. Я психанула и ушла. Он не мой человек. Поняла, что рядом с ним не смогу. Как ушла, то сразу все наладилось в жизни», — заявила певица. Она добавила, что уходить было вовсе не страшно и это было правильным решением, о котором она ни разу не жалела.
Несмотря на то что Наталья рассталась с отцом ребенка, она совершенно не против его общения с малышом. Фриске приняла решение оставить настоящее отчество, но фамилию ребенок будет носить мамину. Имя артистка придумала, как только узнала о своем положении. «Не Жанна ее назову. Как? Пока секрет», — добавила Наталья.
Наталья поделилась с ведущими программы, что делала процедуру ЭКО, о которой договорилась с бывшим бойфрендом. По словам врачей, другим способом Наталья не смогла бы забеременеть из-за непроходимости труб. Напомним, что у Фриске уже были неудачные беременности. После многочисленных выкидышей и последующих процедур по удалению плода шансов забеременеть естественным путем просто не осталось. К слову, ЭКО Наталья уже делала в 2017 году, но тот опыт не увенчался успехом.
Сейчас Наталья находится в предвкушении рождения малыша и счастлива быть беременной женщиной. По ее словам, весь процесс беременности протекает спокойно, никаких осложнений не наблюдается. Фриске немного переживает за процесс родов, поэтому наняла себе профессиональную помощницу, которая будет поддерживать ее и помогать во время этого непростого процесса.
В студии будущая мама рассекретила пол малыша. Оказывается, что у Натальи будет дочь. По словам певицы, ей было неважно, кто именно родится. Для нее главное — здоровье крохи.
Фото: Instagram