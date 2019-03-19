Не смогла пропустить: беременная Меган Маркл посетила крестины правнучки королевы Елизаветы II

Выходные королевской семьи прошли в суматохе. Принц Гарри и Меган Маркл, которые совсем скоро станут родителями, посетили крестины правнучки королевы Елизаветы II. Девятимесячная Елена, дочь Зары и Майкла Тиндалл (Зара — дочь принцессы Анны, единственной дочери монархини, — прим. ред), родилась в госпитале Страуд в Глостершире 18 июня 2018-го года. Малышка стала вторым долгожданным ребенком в семье, ведь всего лишь за год до рождения Елены семья Тиндалл сообщила печальную новость: у Зары случился выкидыш.

Неожиданно тихую и скромную церемонию посетила сама действующая королева Великобритании, пропустившая в июле прошлого года крестины сына Уильяма и Кейт Миддлтон, маленького принца Луи. Также на мероприятии появились принцесса Анна, Меган Маркл и ее муж, принц Гарри, который стал крестным отцом малышки. Герцогиня Сассекская не получила предложения стать крестной матерью Елены, однако все равно решилась сопровождать принца Гарри в церковь святого Николая в небольшом городе Черингтон.