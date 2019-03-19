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Не смогла пропустить: беременная Меган Маркл посетила крестины правнучки королевы Елизаветы II

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Меган Маркл и принц Гарри на крестинах Елены

Фото: Instagram
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Герцогиня Сассекская впервые вышла в свет после объявления об уходе в декрет.

Выходные королевской семьи прошли в суматохе. Принц Гарри и Меган Маркл, которые совсем скоро станут родителями, посетили крестины правнучки королевы Елизаветы II. Девятимесячная Елена, дочь Зары и Майкла Тиндалл (Зара — дочь принцессы Анны, единственной дочери монархини, — прим. ред), родилась в госпитале Страуд в Глостершире 18 июня 2018-го года. Малышка стала вторым долгожданным ребенком в семье, ведь всего лишь за год до рождения Елены семья Тиндалл сообщила печальную новость: у Зары случился выкидыш.

Неожиданно тихую и скромную церемонию посетила сама действующая королева Великобритании, пропустившая в июле прошлого года крестины сына Уильяма и Кейт Миддлтон, маленького принца Луи. Также на мероприятии появились принцесса Анна, Меган Маркл и ее муж, принц Гарри, который стал крестным отцом малышки. Герцогиня Сассекская не получила предложения стать крестной матерью Елены, однако все равно решилась сопровождать принца Гарри в церковь святого Николая в небольшом городе Черингтон.

Для выхода в свет Меган выбрала пальто винного цвета от Dior и темно-синий берет от Stephen Jones. Свой элегантный образ герцогиня дополнила лаконичной сумкой Victoria Beckham.

По словам очевидцев события, возле церкви находилось около десяти полицейских машин, которые отвечали за безопасность королевской семьи, передает spletnik.ru.

Ради этого знаменательного события семьи Тиндалл Маркл даже нарушила свое уединение: хотя теперь официально она не посещает различные мероприятия, герцогиня все же появилась на важном событии. Последним светским событием, которое посетила герцогиня Сассекская, стало празднование Дня содружества в начале марта. Все прочие встречи, пока на свет не появится ребенок Маркл и Гарри, будут проходить только в частном порядке.

Напомним, что первенец принца Гарри и Меган Маркл должен появиться на свет уже в апреле. Известно, что крестной матерью малыша станет дизайнер и стилист Джессика Малруни, лучшая подруга герцогини Сассекской, с которой она познакомилась в Канаде несколько лет назад. А крестным отцом будет Николас ван Катсем, близкий друг королевской семьи, который также принимал участие в крестинах принца Луи, третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram, east news

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