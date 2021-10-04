Беременная Лоуренс с огромным животом выгуляла платье макси в клетку с грубыми ботинками

Дженнифер Лоуренс и ее подруга, актриса Эми Шумер, вышли на митинг в поддержку законных абортов по желанию женщины. Постом с мероприятия Шумер поделилась в своем личном блоге

Беременная Дженнифер Лоуренс выгуляла стильный образ, который подчеркнул большой живот артистки. Звезда примерила длинное платье в черно-белую мелкую клетку, поверх которого набросила джинсовый темный жакет. Образ завершают грубые ботинки, которые стали идеальным дополнением — они подходят к платью и стали прекрасным вариантом для беременной.