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Беременная Лоуренс с огромным животом выгуляла платье макси в клетку с грубыми ботинками

О беременности звезды «Голодных игр» стало известно в начале сентября. Несмотря на интересное положение, актриса продолжает работу над своими проектами, а также активно участвует в общественной жизни.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дженнифер Лоуренс

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com

Дженнифер Лоуренс и ее подруга, актриса Эми Шумер, вышли на митинг в поддержку законных абортов по желанию женщины. Постом с мероприятия Шумер поделилась в своем личном блоге

Беременная Дженнифер Лоуренс выгуляла стильный образ, который подчеркнул большой живот артистки. Звезда примерила длинное платье в черно-белую мелкую клетку, поверх которого набросила джинсовый темный жакет. Образ завершают грубые ботинки, которые стали идеальным дополнением — они подходят к платью и стали прекрасным вариантом для беременной.

Об интересном положении актрисы стало известно в начале сентября. Беременность для Дженнифер явно была долгожданной. Артистка неоднократно говорила, что очень хочет стать матерью — именно ребенка ей не хватает для того, чтобы почувствовать себя полностью счастливой, и признавалась в этом еще до знакомства со своим нынешним супругом и по совместительству отцом ребенка Куком Марони.

Фото: Global Look press