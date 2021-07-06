passion.ru

Беременная Лиза Арзамасова сумела справиться с тяжелым заболеванием

О том, что актриса в положении перенесла коронавирус, рассказал режиссер Сарик Андреасян.
Беременная Лиза Арзамасова сумела справиться с тяжелым заболеванием

Лиза Арзамасова отличается современными взглядами на материнство – она продолжает работать даже во время декрета, не желая отказываться от любимого дела.

К сожалению, пандемия коронавируса не миновала и ее – как стало известно «Комсомольской правде», она подхватила и перенесла коронавирус.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Лиза Арзамасова с цветами

Фото: @liza_arzamasova

Об этом рассказал Сарик Андреасян, который подчеркнул, что, несмотря на эти обстоятельства, не стал отказываться от работы с талантливой артисткой.

«Мы назначили съемки. Она позвонила, сказала: «Сарик, я беременна». Я сказал: «Ок, мы учтем». Потом она звонит еще раз и говорит: «Сарик, у меня коронавирус». Я сказал: «Это тоже не страшно, мы и это учтем». В итоге я, как человек приличный, от актрисы не отказался. Лиза, спасибо тебе большое», — поведал режиссер.

Скрывать свое интересное положение от поклонников молодая артистка не стала. Лиза с удовольствием делится в своем блоге моментами беременности и даже спрашивает у подписчиков советы – поклонники с радостью отзываются, поскольку молодая звезда пользуется большой любовью зрителей.

Фото: Instagram Лизы Арзамасовой

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!