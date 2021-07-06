Беременная Лиза Арзамасова сумела справиться с тяжелым заболеванием

Лиза Арзамасова отличается современными взглядами на материнство – она продолжает работать даже во время декрета, не желая отказываться от любимого дела.

К сожалению, пандемия коронавируса не миновала и ее – как стало известно «Комсомольской правде», она подхватила и перенесла коронавирус.