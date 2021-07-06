Беременная Лиза Арзамасова сумела справиться с тяжелым заболеванием
Лиза Арзамасова отличается современными взглядами на материнство – она продолжает работать даже во время декрета, не желая отказываться от любимого дела.
К сожалению, пандемия коронавируса не миновала и ее – как стало известно «Комсомольской правде», она подхватила и перенесла коронавирус.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @liza_arzamasova
Об этом рассказал Сарик Андреасян, который подчеркнул, что, несмотря на эти обстоятельства, не стал отказываться от работы с талантливой артисткой.
«Мы назначили съемки. Она позвонила, сказала: «Сарик, я беременна». Я сказал: «Ок, мы учтем». Потом она звонит еще раз и говорит: «Сарик, у меня коронавирус». Я сказал: «Это тоже не страшно, мы и это учтем». В итоге я, как человек приличный, от актрисы не отказался. Лиза, спасибо тебе большое», — поведал режиссер.
Скрывать свое интересное положение от поклонников молодая артистка не стала. Лиза с удовольствием делится в своем блоге моментами беременности и даже спрашивает у подписчиков советы – поклонники с радостью отзываются, поскольку молодая звезда пользуется большой любовью зрителей.
Фото: Instagram Лизы Арзамасовой
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!