Беременная Лиза Арзамасова и другие звезды на дне рождения Галереи «Времена Года»

Специально для торжественного мероприятия было построено pop-up пространство на 5-ом этаже, оформленное в стиле Прованса и юга Франции. На крыше торгового центра с видом на Парк Победы и Кутузовский проспект на один вечер были построены: настоящее поле для петанка, деревянная мельница в лавандовых полях, несколько тематических баров, зоны отдыха с шезлонгами, настоящее французское кафе. Лилит Адибекян, СЕО Галерей «Времена Года» и вице-президент RD Group, лично встречала гостей и принимала поздравления.

С праздником «Времена Года» со сцены поздравили участницы дуэта «2 Маши».

Гостями мероприятия стали: актриса Лиза Арзамасова, актер Амбарцум Кабанян с супругой Анной Бибичадзе, бывший редактор «Vogue Russia» Мария Федорова с дочерью Вероникой, актер и ведущий Петр Романов, Лиза Пескова и многие другие.

26-летняя Лиза Арзамасова, которая находится в ожидании ребенка от фигуриста Ильи Авербуха, появилась на мероприятии без супруга.