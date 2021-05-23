Беременная Лиза Арзамасова и другие звезды на дне рождения Галереи «Времена Года»
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Фото: Архив пресс-службы
Специально для торжественного мероприятия было построено pop-up пространство на 5-ом этаже, оформленное в стиле Прованса и юга Франции. На крыше торгового центра с видом на Парк Победы и Кутузовский проспект на один вечер были построены: настоящее поле для петанка, деревянная мельница в лавандовых полях, несколько тематических баров, зоны отдыха с шезлонгами, настоящее французское кафе. Лилит Адибекян, СЕО Галерей «Времена Года» и вице-президент RD Group, лично встречала гостей и принимала поздравления.
С праздником «Времена Года» со сцены поздравили участницы дуэта «2 Маши».
Гостями мероприятия стали: актриса Лиза Арзамасова, актер Амбарцум Кабанян с супругой Анной Бибичадзе, бывший редактор «Vogue Russia» Мария Федорова с дочерью Вероникой, актер и ведущий Петр Романов, Лиза Пескова и многие другие.
26-летняя Лиза Арзамасова, которая находится в ожидании ребенка от фигуриста Ильи Авербуха, появилась на мероприятии без супруга.
Фото: Архив пресс-службы
На вечеринке также были замечены участницы шоу «Ты — топ-модель на ТНТ»: Рома Милова, Тина Това, Сабина Робая и Анна Трегуб.
Фото: Архив пресс-службы
Актер и ведущий тревел-шоу «Орел и Решка» Петр Романов.
Фото: Архив пресс-службы
Советская и российская актриса Сати Спивакова.
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы
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