Зрители впервые смогут увидеть творчество одного из самых дорогих русских художников в таком объеме: более 150 произведений живописи, графических портретов и эскизов к постановкам из ведущих музеев и частных собраний России и Франции. На выставке впервые показаны произведения из собрания Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже, созданные мастером в эмиграции и ранее не выставлявшиеся в России. Первыми с экспозицией ознакомились Марина Кравец, Эвелина Хромченко, Тимур Родригез, Юлия Меньшова, Ксения Алферова, Анастасия Гребенкина и многие другие. Для широкой публики выставка будет открыта с 13 февраля по 24 мая. Фото: пресс-службаПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!