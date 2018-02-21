Беременная Кейт Миддлтон сделала татуировку на правой руке
Несмотря на уже весьма внушительный животик, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон продолжает исполнять свои обязанности. Сегодня, в сопровождении принца Уильяма, она отправилась в Сандерленд на открытие центра искусств The Fire Station. Название организации обусловлено его расположением: раньше на этом месте находилась пожарная станция.
Сотрудницы центра, преподающие искусство рисования хной, изобразили на правой руке герцогини традиционный орнамент в виде цветка — с ее разрешения, разумеется. Кейт затея очень понравилась, тем более что такая татуировка не продержится дольше двух недель.
Для маленькой Шарлотты (дочери герцогини) художницы передали «бинди» — красную точку, которую мы обычно можем увидеть на лбах женщин в Индии. В некоторых культурах этот аксессуар или просто нарисованная точка оберегает детей от сглаза.
Впрочем, о стойкости татуировки Кейт не заботится. На фотографиях со следующего мероприятия (супруги посетили строящийся мост через реку Уир и покрасовались там в униформе строителей) заметно, что она сняла слой хны раньше времени.
Фото: globallookpress