Беременная Кейт Миддлтон сделала татуировку на правой руке

Несмотря на уже весьма внушительный животик, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон продолжает исполнять свои обязанности. Сегодня, в сопровождении принца Уильяма, она отправилась в Сандерленд на открытие центра искусств The Fire Station. Название организации обусловлено его расположением: раньше на этом месте находилась пожарная станция.

Сотрудницы центра, преподающие искусство рисования хной, изобразили на правой руке герцогини традиционный орнамент в виде цветка — с ее разрешения, разумеется. Кейт затея очень понравилась, тем более что такая татуировка не продержится дольше двух недель.