Беременная Кейт Миддлтон надела тиару принцессы Дианы для приема в Букингемском дворце
Ежегодно в декабре королева Великобритании Елизавета II устраивает в Букингемском дворце закрытый торжественный прием — одно из главных событий британского дипломатического сообщества. В числе приглашенных гостей — члены королевской семьи: принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла Паркер Боулз, а также принц Уильям и его беременная супруга Кейт Миддлтон, чьи выходы после объявления о беременности еще тщательнее отслеживаются папарацци. Посещение закрытого приема не осталось незамеченным —фотографам удалось запечатлеть герцогию Кэмбриджскую через боковое стекло автомобиля.
Для торжественного приема супруга наследника британского престола надела тиару «Узелки любви» — любимое украшение погибшей принцессы Дианы. Елизавета II в 1981 году на свадьбе принца Чарльза подарила тиару его новоиспеченной супруге. Украшение, некогда принадлежавшее бабушке королевы, стало одним из любимых у Дианы, однако, после развода Леди Ди с принцом Чарльзом, тиара вернулась в королевскую коллекцию.
На сегодняшний день владелицей «Узелков» из жемчуга и бриллиантов является Кейт Миддлтон. Герцогиня надевает это украшение лишь по торжественным случаям, но каждое ее появление в знаменитой Кембриджской тиаре производит настоящий фурор.
Фото: eastnews, globallookpress