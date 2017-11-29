Минувшим вечером в Лондоне состоялся ежегодный закрытый прием.

Ежегодно в декабре королева Великобритании Елизавета II устраивает в Букингемском дворце закрытый торжественный прием — одно из главных событий британского дипломатического сообщества. В числе приглашенных гостей — члены королевской семьи: принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла Паркер Боулз, а также принц Уильям и его беременная супруга Кейт Миддлтон, чьи выходы после объявления о беременности еще тщательнее отслеживаются папарацци. Посещение закрытого приема не осталось незамеченным —фотографам удалось запечатлеть герцогию Кэмбриджскую через боковое стекло автомобиля.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Для торжественного приема супруга наследника британского престола надела тиару «Узелки любви» — любимое украшение погибшей принцессы Дианы. Елизавета II в 1981 году на свадьбе принца Чарльза подарила тиару его новоиспеченной супруге. Украшение, некогда принадлежавшее бабушке королевы, стало одним из любимых у Дианы, однако, после развода Леди Ди с принцом Чарльзом, тиара вернулась в королевскую коллекцию.

Принцесса Диана