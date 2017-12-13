Кейт Миддлтон и другие члены королевской семьи посетили службу по жертвам пожара в Grenfell Tower.

Минувшим днем в лондонском Соборе Святого Павла прошла служба в память о погибших в сгоревшем 24-этажном здании Grenfell Tower в Северном Кенсингтоне. Трагедия произошла в июне этого года. Высотка горела почти десять часов, 250 сотрудников экстренных служб пытались спасти людей и потушить пламя. Британские СМИ сообщили о 70 раненых, 71 погибшем, сотни семей остались без крова.

Мероприятие посетили члены королевской семьи — беременная Кейт Миддлтон, принцы Уильям и Гарри, принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз. Они выразили свои соболезнования семьям, потерявших близких в огне.

Беременная Кейт Миддлтон традиционно выбрала свободную одежду, на этот раз — темных тонов. Муж трогательно поддерживал ее, отметили окружающие. Пару раз герцогиня Кембриджская едва сдерживала слезы.