В начале сентября на официальной странице Кенсингтонского дворца появилось сообщение о том, что герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка.

Кейт Миддлтон ежедневно находится под прицелом фотокамер, а после заявления о беременности внимания со стороны прессы стало еще больше. Из-за этого, по информации Daily Mail, герцогиня всерьез задумалась о том, чтобы рожать дома, в Кенсингтонском дворце.