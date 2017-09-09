Беременная Кейт Миддлтон готовится к домашним родам в Кенсингтонском дворце
Кейт Миддлтон
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В начале сентября на официальной странице Кенсингтонского дворца появилось сообщение о том, что герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка.
Кейт Миддлтон ежедневно находится под прицелом фотокамер, а после заявления о беременности внимания со стороны прессы стало еще больше. Из-за этого, по информации Daily Mail, герцогиня всерьез задумалась о том, чтобы рожать дома, в Кенсингтонском дворце.
Также сообщается, что во время второй беременности Миддлтон просила разрешения родить во дворце, но ей запретили. Хотя, стоит отметить, что раньше домашние роды были в королевской династии в порядке вещей. Однако в 70-е годы принцесса Анна родила ребенка в Госпитале Святой Марии, а после ее примеру последовала принцесса Диана.