33-летняя актриса театра и кино Глафира Тарханова стала широко известна благодаря блестящей роли Дарьи Щукиной в сериале «Измены».

Несмотря на роль роковой красотки, которая будучи замужем пытается стать раскованной женщиной и завести любовника, в жизни Глафиры все в точности наоборот. Она любящая жена и мама троих детей, готовящаяся родить четвертого ребенка.

В ее блоге можно увидеть массу фото с репетиций, съемок, спектаклей. Однако снимки с семьей – большая редкость. Тарханова старается держать личную жизнь подальше от глаз общественности. Поэтому фанаты актрисы очень удивились, когда увидели в ее Instagram новое фото, на котором Глафира впервые показала своего мужа, актера Алексея Фадеева.

«У друзей юбилей,20 лет супруги в одной упруге. Дмитрий и Светлана! Вы-молодцы! Любви,терпения и неизменного для вашей семьи, потрясающего чувства юмора! Мы рядом! Мы вас любим! #фотосмужем #навстречу#паранапару #естькчемустремиться», - подписала снимок она.

«Какая Глаша вы с мужем пара шикарная! Уверена что ваш союз так же как и ваших друзей продлиться вечно!», «Ваш муж красавец, Глафира! Отлично смотритесь вместе», «Еле узнала Алексея», - прокомментировали поклонники.

Глафира и Алексей женаты около 12 лет. У супругов подрастают трое детей: четырехлетний Гордей, шестилетний Ермолай и девятилетний Корней. Как ранее признавалась артистка, у них с мужем никогда не было кризиса в отношениях: «Когда людям нечего делать, они начинают создавать конфликты. Но это тоже неплохо, так как кризис – преодоление определенных ступеней. Но у нас, к счастью, этого не было. Некогда было следить за тем, сколько лет мы прожили, у нас рождались дети один за другим».

Фото: instagram.com