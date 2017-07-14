Беременная Глафира Тарханова отдохнула с детьми и сестрой в Греции
На время отдыха актриса практически отказалась от телефона, лишь изредка публикуя фото из солнечной страны.
Привет всем из солнечной Греции! Очки#luckylook чтобы мы без вас делали дорогие подписчики, я с детьми и без интернета вместе с сестренкой @ilariyalopatina
Публикация от Глафира Тарханова (@glafiratarhanova)
#отдых #отпуск #япавлин #лето2017 #пальма
Публикация от Глафира Тарханова (@glafiratarhanova)
Накануне Глафира поделилась новым снимком, на котором предстала совершенно без макияжа. В подписи к снимку звезда сообщила, что ее отпуск подходит к концу.
«Дорогие подписчики,друзья,коллеги! Я завтра возвращаюсь в Москву и уже буду на связи. ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ подошли к концу. Граня спасибо за наводку на о.Корфу он нас покорил зеленью,прозрачным морем и стабильно хорошей погодой!», - написала она.
Однако Глафире пришлось задержаться в солнечной Греции, так как ее не пустили на борт, в отличие от других членов семьи, которые уже находятся в Москве.
«Ну и денек меня не пустили в самолет, дети улетели домой без меня, хорошо что не одни, а с моей мамой и сестрой, а я не смотря ни на что, и ни на кого, улыбаюсь и жду завтрашнего тройного перелета с 2 пересадками, к др билетов просто нет. Сейчас я должна была быть уже дома, сюрприз!!! Греция не отпускает», - сообщила она.
Почему именно Тарханову не пустили на самолет, она не рассказала. Поэтому взволнованные поклонники буквально завалили звезду вопросами об этом инциденте, попутно желая ей сил и терпения: «А почему не пустили?», «А почему не пустили ? Детки без мамы.. скучаете наверно уже... держитесь , скоро обнимете своих роднулек:)», «А что случилось? как они посмели!?», «Кошмар...чего это они не пустили!!! Сил вам, и терпения!».
Фото: globallookpress.com, eastnews.ru, instagram.com