В начале июля беременная Глафира Тарханова объявила поклонникам, что отправляется на каникулы в Грецию вместе с мамой, сестрой и тремя детьми: девятилетним Корнеем, шестилетним Ермолаем и четырехлетним Гордеем

На время отдыха актриса практически отказалась от телефона, лишь изредка публикуя фото из солнечной страны.

Привет всем из солнечной Греции! Очки#luckylook чтобы мы без вас делали дорогие подписчики, я с детьми и без интернета вместе с сестренкой @ilariyalopatina Публикация от Глафира Тарханова (@glafiratarhanova) Июл 14 2017 в 9:51 PDT

#отдых #отпуск #япавлин #лето2017 #пальма Публикация от Глафира Тарханова (@glafiratarhanova) Июл 15 2017 в 6:19 PDT

Накануне Глафира поделилась новым снимком, на котором предстала совершенно без макияжа. В подписи к снимку звезда сообщила, что ее отпуск подходит к концу.

Публикация от Глафира Тарханова (@glafiratarhanova) Июл 25 2017 в 10:12 PDT

«Дорогие подписчики,друзья,коллеги! Я завтра возвращаюсь в Москву и уже буду на связи. ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ подошли к концу. Граня спасибо за наводку на о.Корфу он нас покорил зеленью,прозрачным морем и стабильно хорошей погодой!», - написала она. Однако Глафире пришлось задержаться в солнечной Греции, так как ее не пустили на борт, в отличие от других членов семьи, которые уже находятся в Москве.

Публикация от Глафира Тарханова (@glafiratarhanova) Июл 26 2017 в 4:44 PDT