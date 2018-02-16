Беременная Галина Юдашкина показала на пляже округлившийся живот

Увидев долгожданные две полоски на тесте на беременность, многие представительницы шоу-бизнеса пропадают с радаров светской хроники. Дочь знаменитого модельера Валентина Юдашкина Галина — не из их числа. Будущая мама продолжает вести активный образ жизни, принимает участие в красивых фотосессиях, результаты которых с завидной регулярностью выкладывает в Instagram, и не стесняется выходить на пляж в бикини.

Несколько часов назад в блоге Галины появился забавный кадр с ее старшим сыном, сделанный на пляже в США. «Мой любимый, только он может меня довести за 2 секунды, а потом обниматься и целоваться!», — подписала снимок Юдашкина.