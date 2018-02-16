Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Беременная Галина Юдашкина показала на пляже округлившийся живот

1 / 11
Фото из Instagram Галины Юдашкиной
Arrows-left
Arrows-right
Reload
В блоге дочери именитого кутюрье появился трогательный кадр.

Увидев долгожданные две полоски на тесте на беременность, многие представительницы шоу-бизнеса пропадают с радаров светской хроники. Дочь знаменитого модельера Валентина Юдашкина Галина — не из их числа. Будущая мама продолжает вести активный образ жизни, принимает участие в красивых фотосессиях, результаты которых с завидной регулярностью выкладывает в Instagram, и не стесняется выходить на пляж в бикини.

Несколько часов назад в блоге Галины появился забавный кадр с ее старшим сыном, сделанный на пляже в США. «Мой любимый, только он может меня довести за 2 секунды, а потом обниматься и целоваться!», — подписала снимок Юдашкина.

Стоит отметить, что до рождения малыша осталось примерно два месяца, и будущие родители решили их провести в США. Там же родился и старший сын пары Анатолий.

Обсуждаемое
Дмитрий Маликов шокировал дочь неожиданным признанием: «Ты приемная»
«Хочу на ручки. Но вешу много»: Настасья Самбурская похвасталась фигурой и пожаловалась на мужчин
61-летний Ефим Шифрин продемонстрировал мощный торс и стальной пресс
Анфиса Чехова раскрыла главный секрет правильного похудения: «Иначе вес будет возвращаться снова и снова»
«Быть счастливым каждый день»: Елена Маликова ответила на нападки хейтеров
Поклонники просят Аллу Пугачеву перестать худеть: «От нее уже ничего не осталось»
Гороскоп